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سيـــاســة
النقض تؤيد حكم الجنايات إدراج كتائب حلوان بقوائم الإرهاب
الثلاثاء 15 مايو 2018 02:25 م
محكمة النقض
أخر الأخبار
محكمة النقض
نجوى عبد العزيز
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فتحى جودة وعضوية المستشارين فؤاد على ومحمد سعيد ومحمد متولى وسامح عيد ومحمود عبد الرحمن، برفض الطعن المقدم من 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان" وتأييد حكم إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت فى وقت سابق، إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب بنفس القضية بتاريخ 11 يونيو 2016، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتى قضت بإلغاء قرار إدراجهم، ثم تم إدراجهم للمرة الثانية بالقرار الصادر 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
محكمة النقض
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