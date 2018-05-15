السعيد: مصر أنجزت برامج كثيرة وأعادت ثقة المستثمرين

وزيرة التخطيط



سمر السيد



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن التقرير الإحصائى الوطنى لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة لعام٢٠٣٠ يأتى كنتاج عمل لكل التنسيق الذى تم بين الجهات المختلفة لإعداده خلال الفترة الماضية.



وأضافت فى كلمتها فى الاحتفالية التى نظمها الجهاز المركزى للاحصاء اليوم لإطلاق التقرير الاحصائى الوطنى لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة، أن مصر أنجزت الكثير من البرامج لتحقيق أهداف النمو الشامل وإعادة ثقة المستثمرين وزيادة معدلات التشغيل ومعالجة الاختلالات فى هيكل الانتاج وإصدار تشريعات لتحسين بيئة الاعمال كقانون الاستثمار علاوة على إجراءات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وتابعت: بدأت ثمار هذه الجهود بالفعل فى التحقق فى ضوء المؤشرات الإيجابية التى تحققت فى معدل النمو والاتجاه النزولى فى معدلات التضخم وغيرها.



وقالت: رغم أن أهداف التنمية المستدامة غير ملزمة قانونيا لكن الحكومة أخذت على عاتقها متابعتها وتقديم التقارير الدورية عنها.



ولفتت الى أنه من المقرر تقديم التقرير الطوعى لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الفترة الماضية خلال المنتدى الدولى رفيع المستوى يوليو المقبل.



وأكدت أن الحكومة عازمة على استمرار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة الى أنه جار استحداث وحدات مختلفة داخل الجهاز الادارى للدولة لنشر فكر التنمية المستدامة والتعاون لمتابعة تنفيذ الأهداف.



ولفتت الى أن الجهاز المركزى للإحصاء يعتبر عريقا ويؤدى أداء متميزا فى إعداد تقارير احصائية لها مصداقية عالية داخل المجتمع المصرى والعربى والدولى.