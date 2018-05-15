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سيـــاســة
وزير إسرائيلي يهدد باغتيال كل قادة حماس
الثلاثاء 15 مايو 2018 01:07 م
جيش إسرائيل 2
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جيش إسرائيل 2
عادل عبد الجواد:
هدد عضو مجلس الوزراء ووزير الإسكان الإسرائيلي الجنرال "يوآف جالانت" في كلمة له خلال مؤتمر "الدفاع الإسرائيلي" عقد صباح اليوم، بالقضاء على قادة حماس من قبل إسرائيل إذا استمرت حماس في ارتكاب الأخطاء قائلا: سيتم اغتيال كل قادة حماس، علي حد قوله.
وأضاف "جالانت" منظمة حماس اصبحت مضطربة بشكل متزايد، وتسلك طرق الإرهاب ، وهناك صعوبة كبيرة لها في تنفيذ الهجمات تجاهنا بسبب تدميرنا للانفاق، مشيرا إلي أنه بحلول نهاية عام 2019 لن يكون هناك المزيد من الأنفاق من غزة.
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