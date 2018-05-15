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استثمار
إقامة أول مؤتمر إقليمى لطب الأسنان ببورسعيد.. أغسطس المقبل
الثلاثاء 15 مايو 2018 12:53 م
إقامة أول مؤتمر إقليمى لطب الأسنان فى بورسعيد
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إقامة أول مؤتمر إقليمى لطب الأسنان فى بورسعيد
أمانى العزازى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان بالمحافظة، لبحث خطة عمل النقابة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق لإقامة أول مؤتمر إقليمى لطب الأسنان فى التاسع من أغسطس المقبل.
وأكد المحافظ، خلال لقائه أعضاء مجلس النقابة برئاسة الدكتور صفوت قوطة، ترحيب المحافظة باستقبال كل المؤتمرات الطبية والعلمية، والتى تعمل على إثراء المجال الطبى ونقل الخبرات وعرض كل ما هو جديد، خاصة بعد ما شهدته بورسعيد من طفرة طبيىة غير مسبوقة جعلتها أول محافظة على مستوى الجمهورية تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.
وأشار الغضبان إلى أن المحافظة تضع الاهتمام بالمنظومة الطبية ضمن أول اهتماماتها، وتعمل على توفير الأجهزة والامكانيات التى تساعد على الارتقاء بأسلوب العمل، وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
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