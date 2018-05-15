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سيـــاســة
اجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر أحداث غزة
الثلاثاء 15 مايو 2018 12:49 م
مجلس الأمن
أخر الأخبار
مجلس الأمن
عادل عبد الجواد:
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أعلن مجددا استعداده لصد المظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية بعد تشييع قتلى مظاهرات أمس ومسيرات العودة التي نظمها الفلسطينيون.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا حول المصادمات الحدودية التي أدان فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حوادث العنف والتي أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل حوالي 60 فلسطينيا وأكثر من 2700 جريح، حوالي نصفهم بإطلاق نار، حسبما أفادات الصحيفة الإسرائيلية.
ويخرج الفلسطينيون للتظاهر اليوم الثلاثاء المصادف لذكرى النكبة غداة حمام دم وقع على حدود غزة وراح ضحيته 60 فلسطينيا بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة ثانية وسط قلق دولي.
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