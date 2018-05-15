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شركة تنمية تحقق 90 مليون جنيه أرباحًا خلال 2017
الثلاثاء 15 مايو 2018 12:42 م
عمرو أبو عش
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عمرو أبو عش
أحمد الدسوقي
حققت شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، أرباحًا بقيمة 90 مليون جنيه خلال العام الماضى 2017، وفقًا لعمرو أبوعش الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال «أبوعش» فى تصريح لـ«المال»، إن شركته تخطط لزيادة حجم أرباحها خلال عام 2018 عن العام الماضى، إلا أنه لم يُفصح عن قيمة الأرباح المستهدفة للعام الحالى، مشيرًا إلى أن شركته نجحت منذ بداية العام وحتى الآن فى ضخ تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه.
ولفت إلى أن حجم محفظة القروض النشطة لدى الشركة حاليًّا يقدر بـ1.9 مليار جنيه، مؤكدًا أن شركته تستهدف زيادة حجم التمويلات إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2018.
وأضاف: «ضخت الشركة منذ بداية عملها فى السوق أكثر من 7 مليارات جنيه، ونسب التعثر فى القروض تكاد تكون معدومة»، مشيرًا إلى أنها تمتلك أكبر محفظة مقارنة بباقى الشركات والجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر.
وتمول تنمية كافية الأنشطة التجارية والإنتاجية بما يتراوح بين 4 آلاف و30 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وبين 30 ألفا و100 ألف للمشروعات الصغيرة، باستثناء قطاعى الزراعة والنقل والصيد والأنشطة الموسمية.
وحول سعى الشركة للحصول على تمويلات بنكية، أشار «أبوعش» إلى أن شركته تُجرى مفاوضات مكثفة مع بنكين للحصول على قروض بقيمة مليار جنيه، مؤكدًا أن المفاوضات مازالت فى مراحلها الأولى، وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا.
وفيما يتعلق بالمنافسة فى السوق بعد دخول شركات جديدة، قال إن شركته تسير بخُطى ثابتة فى السوق المصرية ولديها نسب مستهدفة فى القروض والأرباح وقادرة على تحقيق ذلك.
وتعمل بجانب «تنمية» شركتا ريفى وتساهيل، إضافة إلى أكثر من 850 جمعية بمختلف محافظات الجمهورية، وتسعى شركات «سندا» و»أمان» و»تمويلى» و»فيتاس – مصر» لاقتحام قطاع التمويل متناهى الصغر، بعدما حصلوا على ترخيص مؤقت من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتجه الشركات الأربع الى توفيق أوضاعها بشكل كلى؛ للحصول على الترخيص النهائى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار»أبوعش» إلى أن الجمعيات أصبحت قادرة على النمو بعد فتحها قنوات للحصول على تمويلات بنكية؛ بهدف زيادة حجم المحافظ الائتمانية لديها، متوقعًا حدوث منافسة كبيرة بين الشركات والجمعيات خلال السنوات المقبلة.
وتأسست تنمية عام 2009 كشركة مصرية متخصصة فى تقديم حلول التمويل متناهى الصغر للأفراد وأصحاب المشروعات من ذوى الدخول المنخفضة، والذين لا يحظون بالتغطية الملائمة من القطاع المصرفى فى مصر.
وفى فبراير 2016 أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس عن الاستحواذ على حصة %76.7 من أسهم شركة تنمية المتخصصة فى خدمات التمويل متناهى الصغر لأصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك فى صفقة تبلغ قيمتها 345 مليون جنيه.
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