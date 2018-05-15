EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أقرأ لهؤلاء
ابن رشد (8)
الثلاثاء 15 مايو 2018 12:39 م
أخر الأخبار
ثانيًا. علم الله بالجزئيات.
لم يحفل ابن رشد كثيرًا بالقول بأن الله لا يعلم الجزئيات، لأنه ليس من قول الفلاسفة فيما قال فى آخر كتاب «تهافت المتهافت». ولكنه عرض للمسألة فى كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»، فقال إن أبا حامد الغزالى قد غلط على الحكماء المشائين فيما نسب إليهم، فإنهم لا يقولون إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات أصلاً، وإنما يرون أن الله تعالى يعلمها بعلم غير مجانس لعلمنا. ذلك أن علمنا معلول للمعلوم به، فهو محدث بحدوثه ومتغير بمتغيره، بينما علم الله تعالى بالوجود على مقابل هذا، فإنه علة للمعلوم الذى هو الموجود.
ويتساءل ابن رشد فى رده على الغزالى كيف يستقيم توهم أن المشائين يقولون إنه سبحانه لا يعلم بالعلم القديم الجزئيات، بينما هم يرون أن الرؤية الصادقة تتضمن الإنذار بالجزئيات الحادثة فى الزمان المستقبل، وأن ذلك العلم المنذر يحصل للإنسان فى القدم من قبل العلم الأزلى المدبر للكل والمستولى عليه. إنهم يقولون فقط إن علم الله غير مجانس لعلمنا، وأن هذا العلم منزه عن أن يوصف بكلى وجزئى.
وواقع الأمر فيما يرى الأستاذ العقاد أن مذاهب الفلاسفة الإلهيين لم يرد فيها قط ما يدعو إلى هذه الشبهة، وأن ابن رشد على الخصوص كان فى طليعة القوم تنزيهًا، بل وقال فى غير موضع إن علم البرهان نفسه إنما هو من وحى الله.
ثالثًا. خلود النفس.
اقتضى بيان مذهب ابن رشد فى خلود النفس اقتضى من الأستاذ العقاد أن يبدأ بتمحيص مذهب أرسطو فى النفس والعقل، لأنه إذا صح أن توما الإكوينى نَصَّر أرسطو بمعنى أنه أسبغ عليه النصرانية أى المسيحية، فإن الأصح من ذلك أن ابن رشد حَنَّفَه أى جعله مسلمًا حنيفًا واجتهد غاية اجتهاده فى تنقيته من كل ما يخالف العقيدة الإسلامية.
أعان ابن رشد على ذلك أن كلمة «الروح» عندنا تشمل النفس والعقل معًا فى معظم معانيها، فالنفس تُقْرن بالشر والذنب، وقلَّما تُقْرن الروح بمثل ذلك، لأن الروحانيات أشرف وأصفى.
وقد تكلم أرسطو عن النفس والعقل فى كتاب الأخلاق وفى كتاب النفس، ويتضح فى كلامه عن العقل أنه ينطبق أيضًا على الروح، ويتضح ذلك فيما قاله فى كتاب الأخلاق عن السعادة العليا للإنسان وهى سعادة التأمل، لأن مثل هذه السعادة ربما كانت أرفع جدًا فيما يرى مما يستطيعه الإنسان الذى لا يحيا هذه الحياة باعتباره إنسانًا بل يحياها بمقدار ما فيه من النفحة الإلهية.
أما النفس عند أرسطو، فتكاد أن تكون مرادفًا عنده للوظيفة الحيوية، ولهذا ينسب إلى النبات نفسًا نامية، وإلى الحيوان نفسًا شهوانية، ويسخر من قول فيثاغورس إن نفس الإنسان تنتقل إلى الحيوان.
وعنده أن النفس «جوهر» بالمعنى الذى يقابل «الماهية».
وبعد أن بسط رأيه فى خصائص النفس فى كتابه عنها تكلم عن العقل فقال إنه أعلى من النفس، وإنه فيما يبدو «جوهر» مستقل مودع فى النفس وغير قابل للفناء، ودليله على ذلك أن الحقيقة العقلية لا تتوقف على الأشخاص، ولا تنقص بنقص هذا الشخص أو ذاك، فهى مستقلة منزهة عن الفناء الذى يصيب الأشخاص.
أما ابن رشد، فقد آثر الأستاذ العقاد أن يورد نصوصًا لكلامه فى ذلك فى مواضع مختلفة. فى تهافت التهافت الذى رد فيه على الغزالى، وفى وصفه قبل ذلك للعالم الآخر، وفى إشارته قبل ذلك إلى قول أرسطو إن الشيخ لو كانت له عين كعين الشاب لأبصر كما يبصر الشاب، وكرر ابن رشد قوله بغموض مسألة الروح فى كتابه «فصل المقال»، وعاب قومًا من المتفلسفين فى زمانه، وقال فى الوحى فقال إن الذى يقول به القدماء فى أمر الوحى والرؤيا إنما هو عن الله تبارك وتعالى بتوسط موجود روحانى ليس بجسم، وهو سبحانه واهب العقل الإنسانى عندهم، وهو الذى يسميه المحدثون منهم العقل الفعال، ويسمى فى الشريعة مَلكًا.
وعرض الأستاذ العقاد لما نقله عن الفلاسفة فى مسألة العقل، وتعقيبه بأنه موضع نظر وواجهه بالحجة القوية كعادته فى قوة البرهان، وعرض لكلامه عن العقل «الهَيُولانى»، وهو العقل الذى يرى المتأخرون من أتباع أفلوطين أنه يقبل الصور كما تقبله الهَيُولى. ورد على قول الغزالى إن الفلاسفة ينكرون حشر الأجساد.
● ● ●
ويؤخذ مما تقدم من كلام ابن رشد فيما يقول الأستاذ العقاد وما نقله عن الفلاسفة غير معقب عليه أو مناقضة أنه كان يؤمن بأن النفس الناطقة جوهر مجرد لا يقبل الفناء، وأن لها سعادة فى المعاد تشبه سعادة الفناء فى الله التى يؤمن بها الصوفية. أما النفس الحيوانية فهى متعلقة بحياة الإنسان فى هذه الدنيا، وليست هى محل العقل والروح، ويؤمن بعد هذا بأن الروح من أمر الله فلا يجب الخوض فى الكلام عنها بما يخالف الوحى ويناقض الأنبياء.
وابن رشد يرى أن العقل المفارق أى المجرد لا يفعل فى المادة ولا ينفعل بها ولكن هناك عقلاً متوسطًا بين نفس الإنسان وبين العقل الفعال هو واسطة الاتصال، ومنه يتلقى الإنسان فهم المعانى المجردة أو الصور المفارقة، وهذا العقل المتوسط هو الذى يسمى بالعقل الهَيُولانى لأنه قابل للصور مثل الهَيُولى.
● ● ●
تلك هى المسائل الكبرى التى أثارت الجدل فى عصر ابن رشد وفيما تلاه من القرون الوسطى، وهى مسألة قدم العالم، ومسألة علم الله بالجزئيات، ومسألة النفس وبقائها.
وثمة مسألتان أخريان ثار حولهما شىء من الجدل، ولكنه لم يبلغ هذا المبلغ من العنف وطول الأمد، وهما مسألة الصفات الإلهية ومسألة الحقيقتين.
وابن رشد يرى فى مسالة الصفات رأيًا قريبًا مما تقدم فى الكلام على العلم بالجزئيات والكليات.
فينبغى على المؤمن الموحد أن يؤمن بصفات الله وأن يؤمن كذلك بأنها ليست كصفات الإنسان.
فإن الإنسان له قابليات للكرم والحلم والرحمة والعدل وسائر الصفات الحميدة، ولكن القابليات تحتاج إلى من يوجدها ومن يخرجها من القوة إلى الفعل، وهذا إن جاز فى حق الإنسان فليس مما يجوز فى حق الله.
«فلا نكران للصفات، وإنما النكران للمشابهة بين صفات الإنسان وصفات الله، وإنها تشترك فى الأسماء كالرحمة والعدل والعفو والكرم، ولكنها لا تشترك فى المدلولات.
«أما مسألة الحقيقتين فخلاصتها أن حقيقة الشرع وحقيقة العلم والحكمة شىء واحد يختلف فى العبارة ولا يختلف فى الجوهر، وقد صرح ابن رشد بأن «الفلسفة تفحص عن كل ما جاء فى الشرع فإن أدركته استوى الإدراكان، وكان ذلك أتم فى المعرفة، وإن لم تدركه أعلمت بقصور العقل الإنسانى عنه، وأن يدركه الشرع فقط..»
● ● ●
إلى جوار ما تقدم من كلام ابن رشد مشاركات فى الرياضة والطبيعيات، وكان يقول إن هذه العلوم مما يعين على معرفة المُوجد والموجدات.
ويعقب الأستاذ العقاد على من ينظرون بسخرية إلى كلام الأقدمين، بأنه لا يستبعد أن يعود المخالفون يومًا إلى فلاسفة الأقدمين ليتخذوا من تفكيرهم قواعد للنظر والإدراك الصحيح فى عالم الجوهر والماهيات، أو فى عالم الحقائق الأبدية التى لا ينقضى البحث فيها بانقضاء زمانهم أو انقضاء زماننا.
[email protected]
www. ragai2009.com
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا