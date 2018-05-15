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عقـــارات
بدء توصيل الغاز الطبيعي بمدينة الصالحية الجديدة
الثلاثاء 15 مايو 2018 12:37 م
تركيب الغاز في المنازل
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تركيب الغاز في المنازل
بدور إبراهيم
أعلن المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بدء توصيل الغاز الطبيعي بمختلف أحياء المدينة، وإنشاء محطة غاز بمقر شركة النوران للسكر، والتي من المقرر أن تغذي المحطة، المصنع والمدينة.
وأوضح خيري في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع أعمال توصيل الغاز للأحياء والمناطق السكنية؛ بهدف الانتهاء من توصيل الغاز للمواطنين في أقرب وقت ممكن؛ حرصًا من جهاز المدينة على توفير جميع الخدمات للمواطنين.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه جرى تسليم موقع الأرض لإنشاء أولى الجامعات الخاصة بالمدينة، على مساحة 26.5 فدان، لصالح شركة الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية، ويجري استصدار القرار الوزاري؛ لاعتماد المخطط والتقسيم.
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