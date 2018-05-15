مصر للألومنيوم تعلن توزيعا نقديا بقيمة 7 جنيهات للسهم

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن توزيع نقدى بقيمة 7 جنيهات للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 30 مايو الجارى.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الأحد الموافق 27 مايو 2018.



واقترح مجلس إدارة الشركة فى أبريل الماضى توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 7 جنيهات للسهم الواحد.



ويبلغ رأسمال الشركة 1.1 مليار جنيه، موزعا على 275 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات.