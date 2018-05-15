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اقتصاد وأسواق
معدل البطالة يهبط إلى 10.6% الربع الماضي
الثلاثاء 15 مايو 2018 11:41 ص
جهاز الإحصاء
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جهاز الإحصاء
خالد بدر الدين:
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة في البلاد هبط إلى 10.6% في الربع الأول من هذا العام مقابل 12% خلال نفس الربع من العام الماضى و 11.3% خلال الربع الأخير من العام الماضى.
ذكر جهاز الإحصاء في بيان أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.094 مليون في الربع الأول، بانخفاض 409 آلاف عن نفس الربع من 2017 وبتراجع 215 ألفا عن الربع الأخير من العام الماضى.
وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.186 مليون فرد، بزيادة 37 ألفا عن الربع المماثل من العام الماضي وبانخفاض 86 ألفا عن الربع الأخير من العام الماضى.
وذكرت وكالة رويترز إن مصر تعمل حاليا على تنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة.
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