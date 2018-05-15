مصر للطيران تتعاقد مع الخطوط الليبية لصيانة إيرباص 330

مصر للطيران



■ توفيق: الانتهاء من أعمال الصيانة بعد رمضان..و320 مليون جنيه أرباحا مستهدفة



دعاء محمود



قال المهندس أبوطالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، إن الشركة تعاقدت مع شركة الخطوط الليبية لتقديم خدمات الصيانة الثقيلة لها، بعد توقف العمل لفترة بين الطرفين، إثر تدهور الأوضاع فى ليبيا.



وأضاف لـ «المال»، أن الشركة تعاقدت مع الخطوط الليبية لتنفيذ عمليات الصيانة لهيكل إحدى طائراتها من طراز إيرباص 330 مقابل عائد مالى يصل إلى نصف مليون دولار، مؤكدًا أنه سيتم الإنتهاء من أعمال الصيانة للهيكل بعد شهر رمضان.



وأشار إلى أن الاحترافية التى تتميز بها الشركة، جعلها تتمكن من الحصول على هذا التعاقد، مضيفًا أن خطط شركته تستهدف جذب المزيد من العملاء، بهدف زيادة الأرباح، إلى جانب تطوير قدراتها البشرية من خلال التدريب المستمر للمهندسين والفنيين على أحدث طرازات الطائرات.



وتابع أن هناك تطويرا لقدرات الشركة التقنية من خلال أحدث المعدات والآلات المستخدمة فى صيانة الطائرات، بالإضافة إلى امتلاكها لمجمع عمرة محركات الطائرات الذى يعد أحد أكبر مراكز صيانة وعمرة المحركات بالشرق الأوسط وأفريقيا.



فى سياق متصل، أكد “توفيق” أن الشركة تستهدف تحقيق صافى ربح يصل إلى 320 مليون جنيه، مع نهاية العام المالى الجارى، والمقرر أن ينتهى فى 30 يونيوالمقبل، دون أن يوضح نسبة الزيادة، مقارنة بالعام المالى الماضي.



يذكر أن شركة مصر للطيران للصيانة تقدم خدماتها من الصيانة الثقيلة لعدد من الشركات بقارتى أفريقيا وآسيا من بينها «إير مدغشقر» وشركة الخطوط الليبية و«بتروإير» الليبية، وشركة الطيران الكونغولية «CAA» و«بيمان وريجينت إيروايز» من بنجلاديش وشاهين إير الباكستانية.



كما عقدت الشركة خلال الشهر الماضى، اتفاقية مع الخطوط الجوية الكينية لتقديم خدمات الصيانة لها، على هامش مؤتمر عمرة وصيانة الطائرات بأفريقيا والتى تم عقده فى القاهرة.