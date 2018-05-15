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استثمار
الحكومة تطلب من الهند تمويل 5 مشروعات بنية تحتية
الثلاثاء 15 مايو 2018 11:15 ص
سانجاي باتاتشاريا
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سانجاي باتاتشاريا
سمر السيد
كشف سانجاى باتاتشاريا، السفير الهندى لدى القاهرة، عن إجراء مباحثات مع الحكومة المصرية، لتوفير تمويل لخمسة مشروعات محددة فى البنية التحتية وتحديث بعض الصناعات القائمة.
وأضاف فى تصريحات لـ «المال»أن هذا التمويل يأتى ضمن خط الائتمان الذى أعلنت الهند، عن توفيره فى وقت سابق لدول القارة الأفريقية، ويبلغ إجمالى محفظته التمويلية ١٠ مليارات دولار لمدة ٥ سنوات.
ورحب السفير الهندى بالمشروعات التى تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها فى مجالات البنية التحتية والتنمية قائلا : «أى مشروع تخطط مصر لإنشائه فى مجالات البنية التحتية، سنكون سعداء لتوفير تمويل له من خط الائتمان».
وأوضح أن مزايا الاستفادة من هذا الخط، تتمثل فى طول فترة السداد وانخفاض سعر الفائدة.
فى سياق متصل، قال إن فرص التعاون بين القاهرة ونيودلهى يجب أن تتسع الآن ليس فقط على مستوى الاستثمارات الهندية الوافدة للسوق المصرية، ولكن على مستوى الاستثمارات المصرية فى الهند التى أمامها فرص كبيرة.
وأرجع ذلك إلى أن بلاده اليوم من أسرع الاقتصادات نموا فى العالم، وهوما يعنى عائدا أسرع للشركات، علاوة على القدرة على بيع المنتجات ليس فقط للسوق الهندية البالغ تعداده ١.٢مليار شخص، بل ولنحو٤ مليارات نسمة آخرهم تعداد السوق الآسيوية.
وتابع : الاقتصاد المصرى سيكون أسرع الاقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط نموا فى العام المقبل، فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة حاليا، ولذا من الأفضل البحث عن تنفيذ استثمارات فى الخارج، ومن أبرز الأماكن المناسبة لذلك السوق الهندية.
وأوضح أن هناك علاقات بارزة على المستوى الاقتصادى بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المجالات التى يمكن العمل فيها بينهما فى المستقبل.
البنية التحتية
الهند
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