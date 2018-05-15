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اقتصاد وأسواق
أزمة الأرز تتصاعد رغم تصريحات «المصيلحى»
الثلاثاء 15 مايو 2018 11:08 ص
وزير التموين المصيلحي
أخر الأخبار
وزير التموين المصيلحي
■ اختفى فى المجمعات الاستهلاكية.. والسلاسل التجارية تشكو نقص المعروض
■ فروع النيل والأهرام تنتظر التوريدات وشكاوى أصحاب البطاقات مستمرة
■ 1.5 مليار جنيه تكلفة مد الخط بالجانب المصرى
محمد مجدى والصاوى أحمد وعمر سالم
خلافا لتصريحات د.على المصيلحى، وزير التموين، بتوافر معروض كبير من الأرز، كشفت جولة لـ«المال» داخل فروع المجمعات التابعة لشركتى الأهرام والنيل فى القاهرة والجيزة عن تصاعد الأزمة، بعدما اختفى تماما من المجمعات، فيما اشتكى عدد من السلاسل التجارية ارتفاع أسعاره ونقص المعروض.
وقال مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الأهرام إن فرعه كان يتسلم أسبوعيا 20 إلى -25 طن أرز خلال الشهر الماضى، لكنه مع بداية مايوالجارى تسلم 7 أطنان فقط، تم تسليمهم لمستفيدى البطاقات التموينية ولم يتبق أى كميات.
وأضاف أننا ننتظر توريدات جديدة لشركات الجملة «العامة والمصرية»، ومن المفترض بدء توريد كميات قليلة الأسبوع الجاري.
كان «المصيلحى» قد نفى بقوة - فى تصريحات صحفية السبت - وجود أزمة أرز فى السوق المحلية قائلا إننا نمتلك مخزونا إستراتيجيا ضخما من السلع والمواد الغذائية، يكفى استهلاك المواطنين، ولا صحة لما يتردد حول اختفاء الأرز من الأسواق، والكميات متاحة فى جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وما نمتلكه من أرز يكفينا لعام.
وأكد مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية فى وسط القاهرة وجود شكاوى متكررة يوميا من أصحاب البطاقات التموينية نتيجة عدم توافر الأرز التموينى.
وقال العميد إيهاب الليثى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، لـ «المال»، إنه شركته استلمت أمس 25 طن أرز من مضارب الأرز، ليتم توزيعها على 166 فرعًا تابعا، مؤكدًا عدم وجود أزمة فى الأرز، وأنه متوفر فى جميع الفروع، وفى المنفذ الخاص بالشركة فى معرض «أهلا رمضان».
وأوضح مصدر فى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، لـ«المال»، أنه سيتم توريد 25 طن أرز غدا لتوزيعها على 150 فرعًا للشركة.
وفى السلاسل التجارية، اختفت أنواع أرز «الأسطورة» من فرع «خير زمان ـ الدقى» والذى وصل سعره 6 جنيهات، بعد بيع 4 أطنان فى يوم ونصف، حسب تأكيدات موظفى الفرع، فيما شهد فرع السلسلة فى ـ العباسية ـ اختفاء تاما للأرز.
وسجل كيلو الأرز فى سلسلة «ألفا ماركت» 11 جنيها لأرز «الضحى»، وأرز «المطبخ» 12.60 قرشا، وأرز «ألفا» 10 جنيهات.
وقال أحمد طاهر، الرئيس التنفيذى لشركة «نوك مارت» للصناعات الغذائية، إن هناك ارتفاعا فى أسعار الأرز بنسبة %10 حاليا نتيجة تراجع المعروض.
وأضاف لـ «المـال « أن شركته ألغت بعض العروض التى كانت قد أعلنت عنها، خاصة بالأرز، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير من جانب المواطنين للشراء، ويتراوح الكيلومن 6 - 12 جنيهًا.
وقال إسماعيل حافظ، مدير التسويق فى سلسلة محلات «كازيون ماركت»، إن الأرز متوافر بكل الفروع، وهناك إقبال من المواطنين على شرائه استعدادًا لشهر رمضان.
وأضاف لـ «المـال» أن الأسعار متفاوتة طبقًا للجودة، وتتراوح من 6.5 - 12 جنيهًا.
وأكد مصدر مسئول فى وزارة الزراعة، أنه لا توجد أى زراعات مخالفة حاليا نظرا لتغليظ العقوبة، التى تصل إلى الحبس والغرامة البالغة 20ألف جنيه للفدان، ويكون العقاب بإحدى هاتين العقوبتين أوبهما معا.
وأكد على رجب، نقيب مزراعى كفر الشيخ، أن أسعار الأرز سوف تتضاعف خلال الموسم المقبل، نظرا لتضاؤل المساحة المقننة للموسم الجارى.
وأوضح أن هناك فشلا حكوميا واضحا فيما يتعلق بملف الأرز من حيث الزراعة أو التسعير، مطالبا بتوفير بدائل للمزراعين مقابل حظر زراعة الأرز.
وزارة التموين
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