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بنـــوك
حصص التغطية الكاملة لتمويل المصرية للأسمدة
الثلاثاء 15 مايو 2018 11:07 ص
تكدس الأسمدة فى مخازن الجمعيات الزراعية
أخر الأخبار
تكدس الأسمدة فى مخازن الجمعيات الزراعية
محمد سالم:
شارك 11 بنكا محليا فى تدبير التمويل الخاص بالمصرية للأسمدة، المملوكة بالكامل لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة «OCI NV» التى وقعت اتفاقية الشروط العامة المتعلقة به يوم الخميس الماضى.
تبلغ قيمة القرض 380 مليون دوﻻر و1.12 مليار جنيه وتعتمد عليه الشركة فى هيكلة مديونيات مالية قائمة مستحقة السداد أكتوبر 2019 وتمويل خططها التوسعية، تبعا لبيان إفصاح من أوراسكوم للإنشاء والصناعة يوم الجمعة الماضى.
وكانت الشركة قد اقترضت نحو مليار دولار قبل 4 سنوات من تحالف مصرفى ضم مؤسسة التمويل الدولية «IFC».
قالت مصادر، لـ«المال»، إن هيكل تغطية التمويل تضمن مساهمة البنوك المحلية فى تدبير %58 تقريبًا بقيمة 220 مليون دولار من الشريحة الأجنبية وكامل الشريحة المحلية مع قيام مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار بتغطية المتبقى.
وأضافت أن التمويل مقسم على 7 أجزاء، حسب الجهة الممولة والفترة الزمنية والغرض من السيولة، ويلعب بنك قطر الوطنى الأهلى دور وكيل الضمان للقرض الجديد.
توزعت حصص البنوك المشاركة فى الشريحة الأجنبية بواقع 22.5 مليون دولار لبنك قطر الوطنى الأهلى و28 مليونَا لبنك الأسكندرية، و24.75 مليون لبنك مصر، و22.5 مليون للبنك التجارى الدولى و16 مليونا للتجارى وفا – مصر، و14.225 مليون للبنك الأهلى، و12 مليونا لبنك كريدى أجريكول، و25 مليونا لبنك أبوظبى الأول، و11.25 مليون لبنك إتش إس بى سى، و32 مليونا للبنك العربى – مصر و11.25 مليون لبنك المشرق – مصر.
وساهمت مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بحصة تمويلية 100 مليون دوﻻر، مقابل 60 مليونا سيقدمها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD».
كما شاركت 8 بنوك فى تدبير الشريحة المحلية من القرض البالغة قيمتها 1.12 مليار جنيه توزعت بواقع 218.65 مليون لبنك مصر، و198.75 مليون لقطر الوطنى الأهلى، و198.775 مليون للتجارى الدولى، و79.525 مليون للتجارى وفا – مصر، و139.1 مليون جنيها لبنك الإسكندرية، و125.6 مليون للأهلى المصرى، و100 مليون لأبوظبى الأول، و59.6 مليون لكريدى أجريكول.
ويبلغ أجل القرض 7 سنوات على جميع شرائح التمويل، و8 أعوام على الشريحة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية.
وسجل سعر الفائدة على الشريحة المحلية من القرض %0.75 فوق سعر الإقراض والخصم من البنك المركزى، بينما يبلغ للشريحة الدولارية %3.75 فوق سعر الليبور أجل عام، وهو سعر الفائدة على الدولار المعروض بين البنوك فى لندن، وفق بيان الشركة.
يقع مصنع المصرية للأسمدة فى ميناء العين السخنة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1.65 مليون طن مترى من اليوريا سنوياً، عبر خطى إنتاج، كما يتضمن المصنع وحدة لمزج 325000 طن مترى سنوياً من نترات الأمونيوم اليوريا.
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