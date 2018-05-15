قياس المنحنى البيانى العربى.. من لبنان

شريف عطية



يبدو لبنان اليوم - كعود على بدء أو ربما العكس - نحو عهد مختلف من بعد 13 عاماً أعقبت انقسامه بين كتلتى «8 و14 آذار»، توازت مع استحداثهما مطلع 2005 اغتيالات سياسية «روعت البلاد»، إلى انتهاء عهدها بـ«الوصاية السورية» منذ 1976، وإلى دخول البلاد منذئذ المرة تلو الأخرى فى فراغات سياسية - حكومية ورئاسية - ناهيك عن اندلاع الحرب مع إسرائيل صيف 2006، وليس انتهاء - على سبيل المثال لا الحصر- بمشاركة «حزب الله» منذ 2011 لإخماد الحرب الأهلية فى سوريا، ذلك قبل أن يعود لبنان بعد انتخاباته التشريعية، 6مايو الحالى، وما أسفرت عنه من نتائج دراماتيكية غير متوقعة، إلى سابق العهد لما أطلق عليها آنئذ «ثورة الأرز»، وليصبح من ثم على أعتاب مرحلة جديدة لا تؤثر فحسب على أوضاعه الداخلية.. بل تمتد آثارها إلى مجمل منظومة العمل العربى، الأمر الذى يمكن بالتمحيص والتحليل اعتباره «هدنة ليست غير نهائية» بين مختلف الفرقاء المتصارعين فى الداخل ومن حول لبنان، كونه «الجائزة» التى يتطلع المتنافسون عليه إلى الحسم من خلال الحصول عليها بالنسبة لمستقبل الشرق الأوسط - القلق والمتوتر- منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ذلك كون لبنان - لأسبابه - بمثابة الفائض السياسى والجغرافى لتعقيدات الحرب والسلم فى المنطقة.



إلى ذلك، ليس من حسن الفطن - يقينا - أن تمر نتائج الانتخابات اللبنانية الأسبوع الماضى مرور الكرام كأى انتخابات مماثلة تجرى فى هذه الدولة العربية أو تلك، سواء لخصوصيتها بالنسبة للحياة السياسية اللبنانية أو لانعكاساتها - بالسلب والإيجاب - على مختلف الأطراف المعنية ذات الصلة بالحالة اللبنانية، ما يجعل من لبنان مرصداً محوريا لاستطلاع المتغيرات التى سوف تطرأ على مستقبل المنطقة العربية، خاصة لما يجرى فى الجار السورى المتاخم الذى ازدحمت عليه منذ 7 سنوات مختلف جيوش وأساطيل القوى الدولية والإقليمية الرئيسية، ناهيك عن المرتزقة من القاتلين المجلوب معظمهم من كل حدب وصوب.



نعم، لقد انتهى اللبنانيون من حسم اختياراتهم بالنسبة للنواب والأحزاب التى سوف تمثلهم فى البرلمان والحكومة المقبلين، سواء عما أفرزته الانتخابات من حصول «حزب الله» وحلفائه على أغلبية مريحة تيسر لهم قيادة البلاد فى المرحلة الجديدة، أو لتجديدها من ناحية أخرى «إرث الإقطاع السياسى».. لكن بشكل مباشر ورث ومن «حديثى النعمة» فى السياسة ومستلزماتها، كما أيقظت فى الوقت نفسه انتماءات عائلية فى مواجهة نفوذ «الوافدين الجدد»، كما أن اكتساح «حزب الله» نتيجة الانتخابات سوف تتيح له مشاركة دمشق فى انتصاره، ذلك فيما يمكن معه القول.. بانهيار كتلة 14 آذار التى اتخذت خلافاتها البينية «طابعا قربانياً»، سواء بتراجع التيار الوطنى الحر (حزب الرئيس) أمام تحالفه المستجد مع حزب القوات اللبنانية (جعجع) أو سواء بالتراشق الجارى داخل تيار المستقبل (الحريري) وبين الأخير والحزب التقدمى الاشتراكى (جنبلاط).. إلخ، ذلك فيما يبقى فرنجية (الحفيد) (المردة) على رصانته محتفلاً بنجاحه مع حلفائه فى حزب الله وسوريا، منادياً للبحث عن تشكيل تكتل نيابى واسع يقود البلاد فى المرحلة المقبلة.



خلاصة القول، ورغم كون لبنان من البلدان العربية محدودة المساحة والموارد.. إلخ، فإن تنوع مصادره الثقافية وتفرده بالديمقراطية التوافقية.. فضلاً عن موقعه (وسوريا) فى قلب «الجزيرة العالمية».. إلخ، يجعل لبنان من أكثر دول المنطقة العربية ثراء فى الفكر السياسى ومركزًا لحركته.. ومن ثم قياسا - بالسلب أو الإيجاب - للمنحنى البيانى العربى.