التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط مستلزمات طبية غير خالصة الرسوم

وكالات:











تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، من ضبط كمية من المستلزمات الطبية الأجنبية الصنع دون سداد جزء من الرسوم الجمركية واستيفاء الموافقات الاستيرادية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح، أمس الإثنين، إنه بناء على معلومات سرية بوجود بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم بمقر إحدى الشركات بالقاهرة، تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للتوجه لمقر الشركة.