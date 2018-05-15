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نقل وملاحة
التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط مستلزمات طبية غير خالصة الرسوم
الثلاثاء 15 مايو 2018 02:16 ص
المنافذ الجمركية
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المنافذ الجمركية
وكالات:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، من ضبط كمية من المستلزمات الطبية الأجنبية الصنع دون سداد جزء من الرسوم الجمركية واستيفاء الموافقات الاستيرادية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح، أمس الإثنين، إنه بناء على معلومات سرية بوجود بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم بمقر إحدى الشركات بالقاهرة، تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للتوجه لمقر الشركة.
وأضاف أن اللجنة قامت بضبط 607 قطع مفاصل تزرع داخل الجسم بدون سداد الضرائب والرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 016ر870 ألف جنيه.
التعريفة الجمركية الجديدة
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