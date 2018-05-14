صعود الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة صعود سعر الأوقية عالميًّا.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 654 جنيهًا للجرام، بدلًا من 652 جنيهًا أمس الأول.





فيما سجل عيار 18 قيمة 561 جنيهًا، وعيار 24 نحو 748 جنيهًا بدلًا من 745 جنيهًا أمس، وصعدت الأوقية لتسجل 1320 دولارًا بدلًا من 1318 دولارًا أمس.



