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عيار 18
680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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ديك رومي
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بط
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اقتصاد وأسواق
صعود الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا
الإثنين 14 مايو 2018 09:00 م
الذهب 2
أخر الأخبار
الذهب 2
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة صعود سعر الأوقية عالميًّا.
وسجل عيار 21، اليوم، نحو 654 جنيهًا للجرام، بدلًا من 652 جنيهًا أمس الأول.
فيما سجل عيار 18 قيمة 561 جنيهًا، وعيار 24 نحو 748 جنيهًا بدلًا من 745 جنيهًا أمس، وصعدت الأوقية لتسجل 1320 دولارًا بدلًا من 1318 دولارًا أمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 5235 جنيهًا.
أسعار الذهب
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