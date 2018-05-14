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اقتصاد وأسواق
160 جنيهًا زيادة بأسعار الخرسانة خلال عام
الإثنين 14 مايو 2018 08:28 م
الخرسانة الجاهزة
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الخرسانة الجاهزة
محمود زكي
كشف التقرير الصادر عن أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة خلال 12 شهرًا بقيمة 160 جنيهًا.
وأضاف التقرير الذي يصدر عن الإدارة أن سعر الخرسانة بلغ
740 جنيهًا
، خلال أبريل من العام الحالي 2018، مقابل
580 جنيهًا
خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة الزيادة بلغت حوالي 27.6%، في حين ارتفع سعر طن الأسمنت خلال نفس الفترة بنسبة 31%، وهي نفس النسبة التي ارتفع بها طن الحديد.
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