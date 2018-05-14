160 جنيهًا زيادة بأسعار الخرسانة خلال عام

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة خلال 12 شهرًا بقيمة 160 جنيهًا.