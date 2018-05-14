الدوحة تقود مكاسب 6 بورصات.. وهبوط القاهرة والكويت

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب متواضعة، ما عدا الدوحة التى سجلت ارتفاعًا واضحًا، وهبط مؤشرا القاهرة والكويت فقط.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هوى بحوالى 1.2% لينزل إلى أقل من 17984 نقطة رغم أنه كسب، أمس، حوالى 0.2%، بينما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.5% ليهبط إلى حوالى 4765 نقطة.





وتقدَّم مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.3% ليسجل حوالى 8934 نقطة بقيادة قطاع البنوك، ومنها بنك قطر الوطنى الذى قفز سعر سهمه حوالى 3.4%، وسعر سهم شركة صناعات قطر بحوالى 2.7%.





وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.6% ليرتفع إلى أكثر من 8071 نقطة مع ارتفاع سعر سهم بنك الراجحى بأكثر من 1.3% وجموعة سامبا المالية بأكثر من 1.7%.





وكسب مؤشرا بورصتى الإمارات سوق مال دبى العام وسوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.5% لكل منهما ليصلا إلى حوالى 2905 نقاط و4447 نقطة على التوالى بقيادة شركة إعمار للعقارات التى ارتفع سعر سهمها بحوالى 1.2%، وشركة أبو ظبى للاتصالات التى زاد سعر سهمها بأكثر من 2.2%.



