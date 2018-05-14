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أسعار الدولار بالبنوك
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سعر البيع
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17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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لحم كندوز
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لحم ضاني
بنـــوك
استقرار سعر الدولار مع ختام تعاملات الاثنين
الإثنين 14 مايو 2018 08:11 م
الدولار 2000000
أخر الأخبار
الدولار 2000000
هبة حامد
استقرّ سعر الدولار مع ختام تعاملات الاثنين، ليسجل البنك التجاري الدولي 17.76 جنيه لسعر الدولار، وسجل بنكا الأهلي الكويتي، وكريدي أجريكول 17.78 جنيه للشراء.
وسجل المصري الخليجي أعلى سعر شراء للدولار 17.79 جنيه للشراء بانخفاض قرش عن تعاملات الصباحية. فيما خفّض بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار قرشًا عن التعاملات الصباحية ليسجل 17.79 جنيه مع ختام تعاملات اليوم.
فيما سجل البنك الزراعي المصري أقل سعر شراء للدولار عند 17.71 جنيه.
وفي الأهلي المصري سجل سعر الدولار 17.74 جنيه بارتفاع قرشين، وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 17.74 جنيه، وبنك مصر 17.72 جنيه.
أسعار الدولار
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