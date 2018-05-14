استقرار سعر الدولار مع ختام تعاملات الاثنين

هبة حامد





استقرّ سعر الدولار مع ختام تعاملات الاثنين، ليسجل البنك التجاري الدولي 17.76 جنيه لسعر الدولار، وسجل بنكا الأهلي الكويتي، وكريدي أجريكول 17.78 جنيه للشراء.



وسجل المصري الخليجي أعلى سعر شراء للدولار 17.79 جنيه للشراء بانخفاض قرش عن تعاملات الصباحية. فيما خفّض بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار قرشًا عن التعاملات الصباحية ليسجل 17.79 جنيه مع ختام تعاملات اليوم.



فيما سجل البنك الزراعي المصري أقل سعر شراء للدولار عند 17.71 جنيه.



وفي الأهلي المصري سجل سعر الدولار 17.74 جنيه بارتفاع قرشين، وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 17.74 جنيه، وبنك مصر 17.72 جنيه.

