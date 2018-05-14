رئيس جديد لجهاز حماية المستهلك

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أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريا، اليوم الإثنين، رقم 85 لسنة 2018 بتعيين اللواء راضي عبدالمعطي علي، رئيسا جهاز حماية المستهلك، خلفًا للواء عاطف يعقوب بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتضمن قرار وزير التموين تعيين كل من المستشار عصام عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد عبدالظاهر عثمان، ممثلًا عن الاتحاد الاستهلاكى التعاون، وسلوى شكرى عن جمعيات حماية المستهلك، وجميلة محمد عابدين، وإسلام صلاح، ودعاء عبدالفتاح قنديل، وسعاد الديب، والدكتور محمد الفيومى، واللواء إسماعيل جابر، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، ومحمد جمال الدين ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية، وسمير الدمرداش، وأيمن حسام الدين وعلاء مرتضى من ذوى الخبرة أعضاء فى مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.