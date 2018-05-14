دعوى تعويض بقيمة 300 مليون جنيه ضد الإسكندرية للأسمنت

شريف عمر









أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند وجود دعوى قضائية مقامة من جمعية النيل الزراعية لاستصلاح الأراضى ضد الشركة تطالبها بتعويض مالى قدره 300 مليون جنيه؛ بسبب الأضرار التى نتجت جراء تعدي شركة أسمنت بنى سويف التابعة، على أرض الجمعية.





وقالت "الإسكندرية" فى القوائم المالية إنه تم تأجيل الدعوى لجلسة 20 مايو الحالى، للتقرير، فى حين يرى المستشار القانونى للشركة أن احتمالات ربح القضية مرجحة.





جدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية للإسكندرية للأسمنت تبلغ 4.5 مليون طن سنويًّا، موزعة بين خطى إنتاج فى مصنع الإسكندرية، بطاقة 3 ملايين طن سنويًّا، وخط إنتاج فى مصنع بنى سويف بطاقة 1.5 مليون طن سنويًّا.





فى سياق متصل أشارت الشركة إلى أنها أقامت دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد أن رفعت الأخيرة قيمة رخصة خط الإنتاج الثانى للشركة من 134.5 مليون جنيه إلى 251 مليونًا، بما دفع الشركة للطعن على قرار الهيئة.





وخلال الربع الأول من العام الحالى أظهرت المؤشرات المالية المجمعة للشركة ارتفاع خسائرها بنسبة 17% بعد تكبدها خسائر بقيمة 34.8 مليون جنيه، مقابل خسائر 29.7 مليون جنيه فى الربع المماثل من العام الماضى.





وزادت مبيعات الشركة، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 898 مليون جنيه، مقابل 786 مليونًا في الربع المقارن.





وأشار المصدر إلى أن حصيلة صادرات الربع الأول جاءت منخفضة جدًّا وقاربت 3 آلاف طن فقط؛ نظرًا لصعوبات تصدير الأسمنت فى ظل انخفاض الأسعار العالمية، وعدم دعم الحكومة صادرات القطاع.





وبنهاية الربع الأول من العام الحالى، سجل صافى رأس المال العامل فى الشركة قيمة بالسالب وصلت إلى 2.069 مليار جنيه، مقابل سالب 847 مليونًا، بنسبة زيادة 144%، فى حين وصلت حقوق الملكية لسالب 947 مليون جنيه.





وكانت الشركة قد أنهت كامل إجراءات تحويل مصنعى الإسكندرية وبنى سويف للعمل بالفحم والوقود البديل، باستثمارات إجمالية تقارب 600 مليون جنيه، بما يسهم فى تقليل التكلفة الإنتاجية.





يشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر 513.9 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل خسائر 51.26 مليون جنيه في 2016.



