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سيـــاســة
هاشتاج #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية يتصدر «تويتر»
الإثنين 14 مايو 2018 06:07 م
القدس
أخر الأخبار
القدس
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية المركز الثالث على الترند العالمى لموقع التدوينات المصغرة تويتر، وذلك إثر حملة تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
كما تصدر الموضوع مناقشات فيس بوك وسط غضب عربى، حيث تصدر الهاشتاج المركز الأول فى مصر والسعودية وعدد من الدول العربية، كما تم نشر صور المشاركين فى مسيرات الاحتجاج ضد القرار، حيث بلغ إجمالى عدد التغريدات فى الهاشتاج إلى 94 ألف تغريدة.
وانتشرت الدعوات للفلسطينين بالثبات والمقاومة حيث قال محمود #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية القدس عربية إسلامية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى القبليتن وثالت الحرمين ومهد سيدنا عيسى عليه السلام وطاردت الصليبين.
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