مطالبات بتوحيد بيانات تقارير صادرات «الصناعات المغذية للسيارات»

الصناعات المغذية للسيارات

أحمد عوض



طالب عدد من العاملين فى مجال الصناعات المغذية بتوحيد تقارير صادرات القطاع، خاصة مع تضارب البيانات ما بين الجهات الحكومية المختلفة فى نتائج الصادرات وعدم إدراج البعض شركات القطاع الخاص ضمن إحصائها.



أكد عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الإحصائيات المعلنة عن حجم الصادرات المصرية من الصناعات المغذية للسيارات من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻷحصاء غير واقعة عن أداء القطاع بالكامل، موضحا أن تلك التقارير تمثل أداء أعمال شركات قطاع العام فقط دون مشاركة القطاع الخاص.



واستنكر عدم اعتماد نتائج أعمال الشركات اﻷجنبية العاملة بالسوق المحلية بالتقارير الخاصة بأداء القطاع، موضحا أنه يوجد العديد من الشركات التي تعتمد على تصدير أغلب منتجاتها لمختلف اﻷسواق ومنها "ليوني اﻷلمانية" التي يتراوح حجم صادراتها من 300 إلى 400 ألف دولار شهريا.



كما توقع زيادة صادرات القطاع في ظل سعي العديد من الشركات إلى الدخول في مشروع التصدير مع زيادة الفرص التنافسية للمنتجات المحلية من خلال الإعفاءات الجمركية طبقا للاتفاقيات الدولية، موضحا أن إجمالي صادرات المغذية للسيارات تراوحت ما بين 700 و800 مليون دولار شهريا خلال العام الماضي.



وذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ أن حجم صادرات الصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار بلغت 3 ملايين و349 ألفًا و11 دولارًا خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.



وأوضح إيهاب أبو العنين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أنه لا يوجد جهة مستقلة تختص بإصدار تقارير تتضمن نتائج أعمال شركات الصناعات المغذية للسيارات ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتطور حجم صادرات القطاع، بالإضافة إلى عدم وجود آلية لقياس مدى تطور صناعة المكونات.



وتابع أن الرابطة واجهت عائقًا خلال المفاوضات التي أجرتها مع الشركات العالمية؛ لإمكانية الاستثمار في قطاع المغذية للسيارات، من خلال عدم الوقوف على أي بيانات تشير بحجم اﻷعمال واﻷستثمارات المرصودة بالقطاع، مطالبا بضرورة توحيد جهة مستقلة تتولى توحيد التقارير واعتماد معظم صادرات الشركات.



واستطرد عن وجود ما يقرب من 80 شركة نشطة في قائمة مصنعي الصناعات المغذية من أصل 444 مصنعًا مدرج في السجل الصناعي بهيئة التنمية الصناعية.

