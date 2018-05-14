محمود زكي









كشف التقرير الصادر عن أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، زيادة سعر طن الحديد في الفترة من أبريل 2017 إلى أبريل 2018 بنسبة 31%.





وذكر التقرير أن سعر الحديد بلغ 9550 جنيهًا في أبريل 2017، مقابل 12530 جنيهًا خلال نفس الشهر من العام الحالي.





في حين ارتفع سعر طن الأسمنت في الفترة من أبريل 2017 إلى أبريل 2018 بنسبة تُقدر بحوالي 31%.



