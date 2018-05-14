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بورصة وشركات
سيدى كرير للبتروكيماويات تعلن توزيعًا نقديا بقيمة 1.4 جنيه للسهم
الإثنين 14 مايو 2018 05:41 م
سيدى كرير للبتروكيماويات
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سيدى كرير للبتروكيماويات
رجب عز الدين
أعلنت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات توزيعًا نقديًّا بقيمة 1.40 جنيه للسهم يتم توزيعه على قسطين، وينتهى الحق فى انتقاله حتى نهاية جلسة 28 مايو الحالى.
وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن قيمة القسط الأول جنيه واحد للسهم، وسيتم صرفه اعتبارًا من 31 مايو الحالى، بينما سيتم توزيع القسط الثانى وقيمته 40 قرشًا اعتبارًا من 9 أغسطس 2018.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 21% خلال 2017 لتسجل 1.13 مليار جنيه، مقابل أرباح 1.42 مليار جنيه فى 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.05 مليار جنيه، موزعًا على 525 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
البورصة المصرية
سيدى كرير للبتروكيماويات
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