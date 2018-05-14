النقل تعلن نجاح تجربة تحميل على كوبري الخطاطبة العلوي

وزارة النقل

المال -خاص



أجرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري اليوم الاثنين تجربة تحميل على كوبري الخطاطبة العلوي على النيل



وأعلن محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل نجاح التجربة مشيرا الى انه تم أجراءؤها بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة القاهرة وبناء على تعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.



وأضاف أنه تم إجراء التجربة على الجزء العلوي على النيل للتأكد من السلامة الإنشائية للكوبري ، لافتا إلى أن النتائج أوضحت أن ما تم تنفيذه مطابق للمواصفات القياسية المصرية.



وأشار إلى أن هذه التجارب تدخل ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التي يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكباري والطرق بالمشروع.



يذكر أن الكميات المستخدمة في تنفيذ الكوبري تشمل ٨٠ ألف متر مكعب خرسانة مسلحة ٢٥ آلاف طن حديد تسليح و٢٤ الف متر طولي خوازيق ويبلغ طول الكوبري ١٠٠٠ متر وعرضه ٤٠ مترا ويدخل هذا الكوبري ضمن محور كوبري الخطاطبة الذي يبلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبرى النيل و4 كبارى علوية، هى برقاش والسكة الحديد والرياح البحيرى والرياح الناصرى، بالإضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارا و500 مليون جنيه كما يعتبر المحور أحد أهم اجزاء القوس الشمالي الغربي للدائري الاقليمي الذي من المقرر الانتهاء منه قبل نهاية شهر رمضان الكريم



وجدير بالذكر أنه تم إجراء عدد من تجارب التحميل على طريق الطريق الدائري الإقليمي خلال الفترة السابقة حيث كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل قد شدد على ضرورة إجراء هذه التجارب في كافة المشروعات التي يتم تنفيذها وان يكون استلام المشروعات بأحدث الأجهزة العالمية.