شريف عيسى:





قال محمد قنديل، مدير قطاع مازيراتى بـ MTI أوتوموتيف، وكلاء جاكوار ولاند روفر وبنتلى، أن مبيعات العلامة الإيطالية قد ارتفاعت خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 20%، مقارنه بمعدلات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار قنديل فى تصريحات لـ "المال" إلى نمو مبيعات العلامة التجارية ناتج عن زيادة الطلب على طرازات مازيراتى، خاصة طراز ليفانتى الجديد كلياً والتابع لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV.





وأكد أنه خلال العام الأول من مازيراتى تمكنت من تحقيق مستهدفاتها من المبيعات بالسوق المحلية بمعدلات أفضل من السنوات العشر الأخير لتواجد العلامة التجارية بالسوق المصرى، مشيراً إلى استحواذ مازيراتى على حصة سوقية ملائمة وقوية داخل تلك الفئة من السيارة الفاخرة.





وأضاف أن اعتماد MTI على تثبيت اسعارها لفترة زمنية طويلة دون احداث ايه تعديلات عليها ساهم بشكل كبير فى كسب ثقة الراغبين فى شراء تنتمى لتلك الفئة من السيارات.

وكانت مبيعات العالمية لمازيراتى قد انخفضت خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 21%، لتسجل 9.4 ألف سيارة، مقارنه بمعدلات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 11.9 ألف وحدة، وفقا ًلقرير مجموعة فيات كرايسلر FCA المالكة للعلامة التجارية الأيطالية.





كما انخفضت صافى ايرادات مازيراتى خلال الفترة من يناير وحتى مارس بنسبة 15%، بإجمالى 754 مليون يورو، مقابل 949 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وتشير توقعات F2M لأبحاث السيارات إلى تراجع مبيعات مازيراتى بنهاية العام الجارى بـ 4.5%، بإجمالى 44.1 ألف سيارة، مقارنه بمعدلات مبيعات 2017 والتى بلغت 46.2 ألف سيارة.





وتجدر الإشارة إلى ان مازيراتى تمكنت خلال 2017 من تحقيق طفرة فى معدلات مبيعاتها الإجمالية بـ 25.6%، مقارنه بمعدلات 2016 والتى بلغت 36.8 ألف سيارة.