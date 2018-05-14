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سيـــاســة
عبد العال : من حق النوبيين أن ينعموا بتنمية الصعيد
الإثنين 14 مايو 2018 02:54 م
علي عبدالعال رئيس البرلمان 556
أخر الأخبار
علي عبدالعال البرلمان 996
ياسمين فواز:
طالب النائب مصطفي بكري، بضرورة بحث مشكلات أبناء النوبة، وتنفيذ المادة الدستورية التي تنص علي تنمية وتوطين النوبة، وهو مارد عليه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب بأن النوبة، جزء من الصعيد ولايجب تسمية أي عرق.
وأضاف "عبد العال" خلال الجلسة العامة اليوم، أن من حق النوبة أن ينعموا بتنمية الجنوب وأن تكون لهم الأولوية وعلينا أن نطرح العرقية جانبا.
وكان رئيس مجلس النواب، قد شن هجومًا حادًا أمس الأحد، على نص المادة 236 من الدستور، مؤكدًا أن الشيطان يكمن فى تفاصيلها، وكنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين.
وتنص المادة على تكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال عشر سنوات، على النحو الذى ينظمه القانون.
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