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ثقافة وفنون
سعد رمضان يحيي موازين 23 يونيو
الإثنين 14 مايو 2018 02:33 م
النجم سعد رمضان
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النجم سعد رمضان
أحمد حمدي:
يحيي النجم سعد رمضان حفله الغنائي الضخم ضمن فعاليات مهرجان موازين، إيقاعات العالم، على مسرح فضاء النهضة في 23 يونيو المقبل من العام الحالي، ليكون بذلك سعد رمضان قد انضم إلى مجموعة من النجوم العرب والعالميين الذين سيحيون هذا المهرجان بدورته الـ17 وسيقام بين 22 و 30 يونيو .
يذكر أن سعد رمضان قد أحيا حفلا ضخما في فرنسا في وقت سابق حيث تم تكريم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بباقة من أجمل أغاني العندليب وفاقت نسبة الحضور التوقعات.
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