الإسكندرية للكهرباء تضبط سرقات تيار بقيمة 18.6 مليون جنيه

ميناء الإسكندرية

عمر سالم:



تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستوى الأداء بشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء ، وذلك بهدف تحسين الخدمة من خلال ازالة الاختناقات وتأمين التغذية لمغذيات الدخول ، فضلاً عن إحلال لوحات توزيع الجهد المتوسط القديمة والمتهالكة.



واستعرض المهندس حمدى عكاشة تقريراً حول ما تم انجازه فى كل من الإسكندرية ، مراقيا ، منطقة الحمام وهى المناطق التى تقع فى نطاق شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء ، مشيراً إلى إنجازات الشركة حتى ابريل 2018 وموضحاً فيه الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الذاتية ، والموقف التنفيذي للعدادات الذكية، والموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، ونشاط الشركة فى مجال ترشيد الطاقة بالإضافة إلى موقف الضبطية القضائية ، وموقف حل شكاوى المواطنين.



وأضاف عكاشة أن الشركة قد نجحت من خلال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار وتم تحرير عدد 2009 محضر سرقة تيار وبلغ إجمالى ما تم تحصيله 1845 محضر بإجمالى قيمة تصل إلى حوالى 18,6 مليون جنيه.



بالنسبة إلى الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الذاتية أوضح عكاشة ، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد للشبكة للحد من نسبة الأعطال والتى انخفضت بنسب ملحوظة بالإضافة لعدد من التوسعات ( لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ) وذلك من خلال تنفيذ 48 محول ، 87,3 كم شبكة هوائية رباعية مطورة ،113 أعمدة خطوط هوائية جهد متوسط ، 42,9 كم كابلات جهد منخفض ، 53 كم كابلات جهد متوسط ، 3 كم / مسار خطوط هوائية جهد متوسط.



وبلغت إجمالى تكاليف الخطة الاستثمارية الذاتية لقطاعات الشركة حوالى 80 مليون جنيه، موضحا أنه تم تركيب حوالى 325 عداد ذكى ضمن مرحلة الاختبار (POC).



وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بنسبة 100% بعدد (10) خطوط بأطوال تصل إلى حوالى 7,4 كم بتكلفة تصل إلى حوالى 5,2 مليون جنيه.



وحول نشاط الشركة فى مجال ترشيد الطاقة أضاف عكاشة أنه تم تشغيل عدد 31 محطة الفوتوفلطية أعلى بعض المبانى الحكومية والمدارس والشركات مما أدى إلى تحقيق وفر سنوى فى القدرة يصل إلى حوالى 951,2 ك.وات ، وفى الوقود يصل إلى حوالى 324,968 طن ، وفى الطاقة يصل إلى 1562346 ك.وات ساعة ، وخفض فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون يصل إلى 1001,55 طن.



كما نجحت الشركة فى توزيع عدد 1077157 لمبة لليد وذلك فى إطار نطاق عمل الشركة.



وفى إطار الإهتمام بتلقى وبحث وحل شكاوى المواطنين من فواتير الإستهلاك أكد عكاشة على الجهود المستمرة التى تبذلها الشركة حيث يتم المتابعة مع المشترك لحين إنهاء شكواه والتأكد من جودة الحل.



وقامت الشركة باتخاذ خطوة استباقية لقياس مدى جودة الخدمة المؤداه وذلك عن طريق إعداد إستطلاعات لرأى لجمهور المشتركين ؛ وتم توزيعه على جميع الفروع التجارية مما أدى إلى انخفاض معدلات الشكاوى بنسب ملحوظة.



كما تم خلال الاجتماع استعراض ملاحظات لجان المرور المشكلة من الشركة القابضة ومن الوزارة للتأكد من جودة التنفيذ والتأكيد على مستويات التنفيذ طبقاً للمواصفات العالمية .



وفى نهاية اللقاء شدد الدكتور شاكر على ضرورة التأكد من جودة التنفيذ ومتابعة ذلك من أجل رفع كفاءة الشبكة والخدمة المقدمة للمواطنين .



وتأتى مثل تلك الاجتماعات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.