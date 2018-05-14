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نقل وملاحة
المترو: 16395 عدد الاشتراكات المستخرجة السبت والأحد
الإثنين 14 مايو 2018 01:57 م
تذكرة المترو
أخر الأخبار
تذكرة المترو
المال ـ خاص:
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة عدد الاشتراكات المستخرجة خلال ثاني وثالث يوم من تطبيق السعر الجديد لتذاكر المترو، مقارنة بيومين من الأسبوع الماضي قبل رفع السعر.
وقالت الشركة فى بيان اليوم، إن عدد اشتراكات يوم السبت ٦ مايو بلغت ١٢٥٥، مقارنة يوم السبت أمس الأول 12 مايو، والذي بلغ فيه عدد الاشتراكات ٨٤٩٥، فيما بلغت اشتراكات الأحد ٧ مايو عدد ٢١٠٠ اشتراك، مقارنة بيوم الأحد ١٣ مايو الذي بلغ ٧٩٠٠.
ووفقاُ لبيان المترو فإن إجمالي أعداد الاشتراكات خلال يومي السبت والأحد ثاني وثالث أيام تطبيق تسعير المترو بـ3 جنيهات حد أدني للتذكرة و7 جنيهات حدا أقصي، فإنها تبلغ 16395 اشتراكا.
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