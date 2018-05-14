النويشي يطالب بضخ المزيد من السلع والرقابة على الأسعار

سلوى عثمان:





تقدم النائب بدوى النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بشأن ضخ المزيد من السلع الأساسية بالأسواق مع تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ، وخاصة بمدينة الواسطى والقرى التابعة لها ، بمحافظة بني سويف.





وأكد "النويشي" فى مطلبه أن ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية محدودي الدخل وغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح الإقتصادى ، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار، والمزيد من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية ، وضخ المزيد من السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة وكذلك ضخ المزيد من الغاز الصب.





وطالب عضو مجلس النواب، التحرك فى عدة محاور، في مقدمتها العمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة ، بالإضافة إلى المزيد من الإجراءات وتوجيه الحملات المشتركة بين حماية المستهلك والتموين لضبط الأسواق ومنع احتكار السلع مع قرب شهر رمضان المبارك ، حتى لا يقع المواطنين الغلابة فريسة لمافيا المتاجرين بقوت الشعب ، وخاصة بمدينة الواسطى والقرى التابعة لها ، بمحافظة بني سويف.



