إطلاق منصة إلكترونية للعلوم الزراعية

اراض زراعية

محمد رجب:



أطلقت مجموعة الوادى القابضة، بالتعاون مع مجموعة مزرعتين كأول منصة إلكترونية لتدريب حديثى التخرج، للعمل فى مجال العلوم الزراعية والثروة الحيوانية.



قال عصام البحيرى، رئيس القطاع التجارى لمجموعة الوادى، إن المنصة هى الأولى من نوعها بالسوق المصرية وتم إنشائها على غرار النماذج المشابهة فى دول أوروبا، إذ تسعى إلى تأهيل الخريجين مهنيا وفقا لتخصصاتهم بعد إتمام دراستهم الأكاديمية، الأمر الذى يفتقر إليه السوق المحلية على حد تعبيره.



أوضح البحيرى لـ «المال»، أن هدف مجموعتى الوادى ومزرعتى، تقديم برنامج دراسى مهنى عبر الانترنت «أونلاين» بمساعدة خبراء وأطباء بيطريين ومهندسين زراعيين، يعملون بالأساس داخل مجموعة الوادى بغرض نقل خبراتهم مباشرة لحديثى التخرج.



رأى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت تمثل حجز الزاوية فى تحقيق أى نهضة زراعية، مشيرا إلى أن حديث التخرج يجب عليه تسجيل بياناته الشخصية بالكامل على المنصة، للحصول على 6 محاضرات يتبعهم اختبار بسيط عن طريق الانترنت، للتأكد من درجة فهم وتحصيل كل متدرب على حده.



لفت إلى أن المتدرب سيحصل بعد ذلك على شهادة حضور التدريب، تؤهله للعمل فى الشركات العاملة فى المجل الزراعى، وتؤكد استعداد الشاب المتدرب على بذل المجهود ورفع درجة المعرفة لديه واستثماره فى نفسه.



أرجع البحرى، السبب وراء سبب إنشاء الأكاديمية المهنية للعلوم الزراعية بشكل إلكترونى وطرح برنامجها الدراسى مجانا أمام جميع الطلبة والخريجين، هو إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من شباب الخريجين للتقديم والدراسة، مستهدفا الوصول بعدد المتدربين إلى 10 آلاف متدرب سنويا.



ذكر أن التدريب لا يهدف إلى التشغيل داخل مجموعة الوادى الزراعية، لكن يسعى إلى إتاحة كوادر مؤهلة ومدربة جيدا لكافة الشركات العاملة فى نفس المجال الزراعى أو الداجنى، لكن الوادى حريصة على جذب الكوادر الجيدة التى ستثبت كفاءتها خلال التدريب.



تابع أن الوادى ليس لديها مشكلة فى زيادة عدد العاملين بها من 4500 فنى وطبيب بيطرى ومهندس لأكثر من 10 آلاف، فى مختلف التخصصات التى تحتاجها المجموعة بشرط التدريب الجيد.



يشار إلى أن الوادى القابضة، أسسها فيليب نصر الله، وموسى فريجى فى مصر عام 1984، تعمل فى مجال المواد الغذائية، وغير مدرجة فى البورصة المصرية، وتضم المجموعة 16 شركة، تعمل فى مجالات منها تربية الدواجن، واستصلاح الأراضى، وإنتاج العبوات الزجاجية، ووحدات التبريد، والأعلاف، والأسماك، والزيتون المخلل، وزيت الزيتون، والفاكهة، والخضروات.