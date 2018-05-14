آبل أول شركة تقترب قيمتها السوقية من حاجز التريليون دولار

آبل

خالد بدر الدين:



ذكرت وكالة رويترز، أن شركة آبل التى بدأت العمل 1976 عبر مؤسسها ستيف جوبز، ارتفعت إيراداتها العام الماضى إلى 229 مليار دولار، أو ما يعادل الناتج المحلى الإجمالى لعدة دول منها البرتغال، ونيوزيلندا، وبفضل مبيعاتها من موبايلات آى فون التى بلغت العام الماضى أكثر من 216 مليون جهاز، لتحقق %60 من إيرادات الشركة.



انتعشت أسعار أسهم شركة آبل التى تتخذ من مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها، بأكثر من 12 % منذ بداية العام حتى الآن لترتفع إلى 188 دولارًا لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها بعد أن اشترى وارين بوفيت ثالث أغنى ملياردير فى العالم، وصاحب شركة بيركشاير هاثاواى الأمريكية للاستثمارات 75 مليون سهم، ليضيفها إلى 170 مليون سهم كان اشتراها فى نهاية العام الماضى، ليصبح مالك أكبر حصة فى شركة آبل، التى تقدر بحوالى %4.9.



يتوقع أنجيلو زينو بشركة CFRA لاستشارات أسواق التكنولوجيا ارتفاع سعر سهم آبل إلى 210 دولارات بحلول سبتمبر المقبل، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار، غير أنه يرى أيضا أن شركة أمازون ثانى أكبر شركة مدرجة فى البورصات الأمريكية التى تبلغ قيمتها السوقية حاليا 780 مليار دولار، تلحق أيضا بشركة آبل وتكسر حاجز التريليون دولار فى أكتوبر المقبل.



قفزت أسعار أسهم شركة آبل بحوالى %24 خلال العام الماضى مع تزايد التفاؤل فى جهاز آى فون إكس، الذى يعد أحدث إنتاج الشركة، الذى يبلغ سعره حوالى 1000 دولار، بينما قفزت أسعار أسهم شركة أمازون بحوالى %70 خلال العام الماضى مع ارتفاع إيراداتها بنسبة %31 بفضل انتعاش مبيعاتها الأون لاين.



تتنافس أيضا شركة الفابيت مالكة جوجل، التى تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 765 مليار دولار لتحتل المركز الثالث بين كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية وبعدها مايكروسوفت بقيمة سوقية تتجاوز 749 مليار دولار، وأخيرا شركة فيسبوك بحوالى 728 مليار دولار.



تبلغ القيمة السوقية لأكبر 5 شركات تكنولوجية مدرجة على مؤشر 500 S&P وهى آبل، وأمازون، وألفابيت، ومايكروسوفت، وفيسبوك؛ أكثر من %15 من إجمالى جميع الشركات المدرجة على هذا المؤشر، التى تبلغ قيمتها السوقية حوالى 24 تريليون دولار.



يرى محللون فى وكالة تومسون رويترز، أن سعر سهم آبل لن يرتفع أكثر من %6 خلال 12 شهرا المقبلة، ليتوقف سعر سهمها عند 200 دولار فقط لتصل قيمتها السوقية إلى 983 مليار دولار بينما يرتفع سعر سهم أمازون بحوالى %15 خلال نفس الشهور ليصل إلى 1850 دولارًا لتصبح قيمتها السوقية حوالى 898 مليار دولار، وسعر سهم مايكروسوفت من المتوقع أن يقفز بحوالى %12 ليصل إلى 845 مليار دولار، وألفابيت بحوالى %16 لتتجاوز قيمتها السوقية 884 مليار دولار.



صعدت القيمة السوقية لشركة آبل الأمريكية للإلكترونيات، لا سيما موبايلات آى فون، إلى 934 مليار دولار، نهاية الأسبوع الماضى لأول مرة فى تاريخها، لتصبح أول شركة أمريكية مدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P تقترب من حاجز التريليون دولار.