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بورصة وشركات
مصر الجديدة للإسكان: لم يتقدم أحد لمزاد تأجير الشولاند ومدينة غرناطة
الإثنين 14 مايو 2018 01:06 م
مصر الجديدة
أخر الأخبار
مصر الجديدة
رجب عزالدين
أعلنت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عن فشل المزاد العلنى لاعادة تأجير الشولاند وحديقة ألعاب أطفال ومدينة غرناطة السياحية.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المزاد عقد فى موعده أمس الأحد ولكن لم يتقدم أحد لأى من العروض للاستفادة من تأجير الحديقة والشولاند.
وقررت الشركة فى أبريل الماضى إعادة طرح عملية تأجير الشولاند وحدية ألعاب الأطفال ومدينة غرناطة لعدم جدوى العروض المقدمة فى مزايدة سابقة.
وطرحت مصر الجديدة للإسكان والتعمير مدينة غرناطة السياحية للإيجار، فى مزايدة عامة بنظام المظاريف فى 17 ديسمبر الماضى.
وفي فبراير 2017 أبرمت الشركة عقدا مع وزارة قطاع الأعمال العام لترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية المملوك لها، يتم تنفيذه من قبل شركة المقاولون العرب.
وحققت الشركة أرباحًا بلغت 348.8 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
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