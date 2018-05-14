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بورصة وشركات
النشار: إحالة المسودة النهائية للائحة قانون سوق المال إلى مجلس الدولة
الإثنين 14 مايو 2018 12:46 م
المستشار خالد النشار
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المستشار خالد النشار
منى عبدالباري
قال خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، لـ"المال" إنه سيتم اليوم الإثنين إحالة المسودة النهائية لللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 إلى مجلس الدولة لاعتمادها تمهيدا لعرضها على وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر.
وكان مجلس النواب قد أقر التعديلات النهائية لقانون سوق المال شهر فبراير الماضي والذي شمل عددا من التعديلات لنحو 45 مادة أبرزها رسوم قيد للأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمنت التعديلات تغليط عقوبات المخالفات والتلاعبات، لتتناسب مع حجم الجرم والمكاسب المالية المحققة من المخالفة، بالإضافة إلى إصدار فصل كامل للصكوك يوضح آليات عملها والجهات المنوط بها إصدارها، وكذلك تأسيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية.
كما شملت التعديلات تشكيل اتحاد للأوراق المالية ومنحه مرونة كاملة فى تقديم توصيات لتطوير السوق تشريعياً وتنظيمياً، بجانب إلزام كل شركات الأوراق المالية بالانضمام، مع إقرار حقه فى اتخاذ التدابير الإدارية فقط ضد
الأعضاء المخالفين.
يذكر أن النشار كان أعلن بمؤتمر "بورتوفولية إيجيبت" الذي نظمته جريدة المال نهاية إبريل الماضي إن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال سيتم إحالتها لمجلس الدولة في النصف الأول من شهر مايو الجاري.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "المال" على هامش اجتماع عقدته شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أمس الأحد لمناقشة آليات تطوير السوق الفترة المقبلة.
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