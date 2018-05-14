هل تؤثر أزمة الأمطار الأخيرة على حركة بيع العقارات بالقاهرة الجديدة؟

عقارات

محمود زكي:



شهدت مدينة القاهرة الجديدة يوم الأربعاء الموافق 25-4-2018 هطول كميات كبيرة من الأمطار؛ ما أدى إلى غرق عدد كبير من الوحدات العقارية، وأرجع الخبراء ذلك إلى سوء البنية التحتية للمدينة.



وأكد عدد من خبراء القطاع العقارى إن أزمة السيول ستؤثر بصورة ليست بالكبيرة على حركة البيع بالمدينة، خصوصًا أنها أزمة طارئة، وذلك بعد تداول فيديوهات لغرق عدد من الوحدات داخل المدينة، مشيرين إلى أن المدينة ستحتاج إلى جهد كبير من هيئة المجتمعات العمرانية لرفع كفاءة البنية التحتية، وهو ما وجه إليه وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أثناء زيارته للمدينة عقب أزمة السيول.



وقال شريف فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد بروكرز للتسويق العقارى، إن مدينة القاهرة الجديدة تعانى من مشكلات كبيرة بالنسبة للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى حدوث تلك المشكلة عقب السيول التى اجتاحت معظم أنحاء الجمهورية.



وأضاف فوزى أنه يجب على هيئة المجتمعات العمرانية تدعيم المدينة بمبالغ مالية لرفع كفاءة البنية التحتية حتى لا تحدث تلك المشكلة مجددًا، مشيرًا إلى أن رغبة العملاء ستتأثر بالفعل ولكن ليس بالشكل الكبير، مؤكدًا أنه تم تسويق الموضوع بصورة ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعى.

وأوضح أن أغلب الطلبات العملاء على القاهرة الجديدة من المصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعى تعتبر قوة كبيرة لدى تلك الفئة فى تحديد رغبتها فى الشراء.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه وفور انتشار الفيديوهات والاستغاثات من جانب سكان مدينة القاهرة الجديدة على شبكات التواصل الاجتماعى، أدى ذلك بالفعل إلى وجود ركود فعلى فى نسبة المبيعات.



ولفت إلى أن المشروعات العقارية ستواجة أزمة فى مبيعاتها لبعض الوقت خلال الفترة المقبلة، خصوصًا فى المناطق التى تأثرت بشكل كبير جراء السيول الكبيرة.



يشار إلى أن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قام بجولة للمدينة عقب حدوث أزمة السيول، وأكد خلالها أن إجمالى الاستثمارات بمشروعات الطرق المُنفذة بالمدينة حوالى 5.65 مليار جنيه، منها 1.65 مليار جنيه بخطة العام المالى 2017/2018، و4 مليارات جنيه بخطة العام المالى 2018/2019، مشددًا على ضرورة الاهتمام بجودة الأعمال المُنفذة، وأن تكون هناك بالوعات لصرف الأمطار على جانبى الطرق، سواء الطرق الجديدة التى يتم تنفيذها، أو الطرق التى يتم تطويرها.



وقال محمد كامل، رئيس الاستشارات العقارية بشركة هومرز للتسويق العقارى، إنه تم التعامل بشكل سيئ مع أزمة السيول التى حدثت بالقاهرة الجديدة، والتى نتج عنها غرق عدد كبير من الوحدات العقارية.



وأضاف أن أزمة السيول تم استغلالها بصورة كبيرة بالنسبة لعدد من المسوقين العقاريين بالمدن الأخرى، مشيرًا إلى أن المدينة كانت تشهد ارتفاعًا فى أسعار المتر الفترة الماضية، ولكن مع حدوث الأمطار الكثيفة التى أدت إلى ما يسمى بغرق القاهرة الجديدة.



وأكد كامل أن أسعار المتر بالمدينة تتراوح بين 14 و 22 ألفًا للمتر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تثبت الشركات العقارية مشروعتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لحين انتهاء الصورة السلبية التى وصلت لبعض العملاء الراغبين فى شراء الوحدات فى المدينة.



يشار إلى أن مساحة الكتلة العمرانية لمدينة القاهرة الجديدة تبلغ حوالى 67 ألف فدان، وذلك من المساحة الإجمالية التى تبلغ 70 ألف فدان، كما تبلغ مساحة النشاط السكنى للمدينة 43.4 ألف فدان مقسمة إلى مجموعة من الأحياء تشتمل على جميع مستويات الإسكان (اقتصادى – متوسط – فوق متوسط – فاخر)، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان بالمدينة إلى 4.9 مليون نسمة عند اكتمال نموها.



وأوضح أن مدينة القاهرة الجديدة تشهد بعض التراجع فى نسبة الطلب على الوحدات العقارية خلال الفترة الماضية، نتيجة فتح المبيعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى فتح المبيعات فى مدينة المستقبل، والتى تشهد إقبالا كبيرًا من العملاء عليها، خاصة أن أسعار المتر بها مقبولة جدًا مقارنة بالقاهرة الجديدة، إذ تتراوح الأسعار بين 10500 جنيه و 14 ألفًا، بالإضافة إلى وجود أكبر المطورين العقاريين بها.



وقال محسن حماد، مدير مالى بشركة شحن بالإمارات، إنه كان يستعد لشراء وحدة عقارية بالقاهرة الجديدة، خاصة أنها تعد الأفضل فى مصر، ولكن ومع حدوث أزمة السيول اتضح كل شىء، وأن المنطقة تعانى كثيرًا فى البنية التحتية لها.



وأضاف حماد أنه يفكر حاليًا فى مدينة المستقبل أو 6 أكتوبر، إذ يقوم بالمفاضلة بينهما الآن، خصوصًا مع أن اقتناء شقة فى القاهرة الجديدة أصبحت خارج الحسابات الشخصية له.



ويقول محمود شافعى، مسئول مبيعات بشركة فلاتر بالمملكة العربية السعودية، إن فكرة شراء وحدة بالقاهرة الجديدة الآن مستبعدة تماما، خاصة بعد الفيديوهات التى شاهدها لغرق عدد كبير من الوحدات.



وتساءل كيف يتم دفع مبلغ يتجاوز 2 مليون جنيه فى وحدة، وعند حدوث سيول وأمطار فإن الوحدة تتحول إلى حمام سباحة، مشيرًا إلى أن المدينة تعانى من عدم وجود مخرات المياه.

