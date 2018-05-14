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ابن رشد (7)
الإثنين 14 مايو 2018 11:53 ص
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يرى الأستاذ العقاد أن تلخيص الأستاذ العالم « موريس دى ولف » ـ تلخيصٌ أمين لفلسفة ابن رشد كما فهمها الأوروبيون فى القرون الوسطى . وهوتلخيص عالم بالمصادر من المخطوطات والمطبوعات ، وجاء فيه بما شغل الناس من تلك الفلسفة لعدة قرون ، ولم يهمل ـ فيما يرى ـ إلاَّ مسألتين :
مسألة علم الله بالجزئيات .
ومسألة صفات الله .
ولعل إهماله للمسألة الأولى راجع إلى أنها لم تكن أصيلة فى فلسفة ابن رشد .
أما مسألة صفات الله فلعل الأوروبيين أهملوها فى القرون الوسطى، لأن إيمان العالم المسيحى بالأقانيم الثلاثة فى إله واحد ـ لم يجعل تعدد الصفات مشكلة لاهوتية لها من الشأن ما كان لها عند المتكلمين والمعتزلة من المسلمين .
ويرى الأستاذ العقاد أن الأستاذ « موريس دى ولف » أصاب حين قال إن فلسفة ابن رشد كانت تخالف فى بعض مسائلها ما عليه جمهرة الفقهاء من المسلمين، وقد حصر الإمام الغزالى فى آخر كتابه « تهافت الفلاسفة » أهم المسائل التى دار عليها الخلاف بين الفقهاء والفلاسفة وقيل فيها بتكفير هؤلاء، وهى ثلاث مسائل : إحداها مسألة قدم العالم وأن الجواهر كلها قديمة، وقولهم إن الله لا يحيط علمًا بالجزئيات الحادثة من الأشخاص، والثالثة إنكارهم بعث الأجساد وحشرها .
وقبل أن يعرض الأستاذ العقاد لتلخيص مذهب ابن رشد فى كل مسألة من المسائل الثلاثة ، استحسن أن يجمل آراء الفلاسفة الإلهيين فيها .
فالفلاسفة الإلهيون القائلون بقدم العالم ، وعلى رأسهم أرسطو، لم يعنوا بذلك أن وجود العالم مساوٍ لوجود الله . وإنما يقولون إن وجود العالم متعلق بإرادة الله ، وهى إرادة قديمة .
وفيما يتعلق بعلم الجزئيات، فلم ينكر أحدٌ منهم قط إحاطة الله سبحانه وتعالى بالجزئيات أوالكليات، وإنما ينزهون علم الله أن يكون كعلم الإنسان التابع للأشياء التى يعلمها جزءًا جزءًا قبل أن يحكم عليها جملة، فهؤلاء ينزهون علم الله أن يكون كهذا العلم ، ويقولون إن الله محيط بالجزئيات، قبل وقوعها، وعلى نحوأشرف وأكمل من العلم المتاح للإنسان .
أما البعث، فإن الفلاسفة الماديين لا يؤمنون ببعث الأجساد وبعث النفوس، ليس إنكارًا لقدرة الله على بعثها، وإنما اعتقادًا منهم بأن الأرواح المفارقة أشبه بالعالم الأعلى.
أما مسألة الصفات التى لم يذكرها الغزالى مع تلك المسائل الثلاث ـ فإنها لم تكن موضع بحث عند الفلاسفة الإغريق، ولم يكن لها شأن كبير عند فلاسفة الأوروبيين فى القرون الوسطى، ولكنها أثارت جدلاً طويلاً بين علماء الكلام والمعتزلة والفلاسفة من المسلمين .. ومثار الجدل أن البعض يقولون : إن صفات الله غير ذاته، وإن الصفات ليست بزائدة على ذات الله لأن ذاته سبحانه وتعالى كاملة لا تتعدد .
وكانت لابن رشد آراء فى كل مسألة من هذه المسائل، ليست فيما يرى الأستاذ العقاد مطابقة كل المطابقة لما فهمه الأوروبيون فى القرون الوسطى، وليست مغايرة لها كل المغايرة.
فقد كان ابن رشد حريصًا على أن يلتزم حدود دينه، ولا يخرج بها عما يجوز للمسلم أن يعتقده وأن يعلمه للمسلمين .
هذه هى إذن خلاصة آراء ابن رشد فى هذه المسائل وفى غيرها من مسائل الحكمة والعقيدة . اعتمد فيها الأستاذ العقاد ـ فيما قال ـ على نصوصه العربية التى بين أيدينا، ولم يعوّل فيها على مصدر من المصادر الأجنبية .
أولاً : فى قدم العالم .
يقول ابن رشد عن « قدم العالم » فى كتابه « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » : « وأما مسألة قدم العالم أوحدوثه فإن الاختلاف فيها عندى بين المتكلمين من الأشعرية وبين الحكماء المتقدمين يكاد يكون راجعًا للاختلاف فى التسمية، وبخاصة عند بعض القدماء ، وذلك أنهم اتفقوا على أن ها هنا ثلاثة أصناف من الموجودات : طرفان وواسطة بين الطرفين، فاتفقوا فى تسمية الطرفين واختلفوا فى الواسطة .
« فأما الطرف الواحد فهوموجود وُجد من شىء غيره، وعن شىء أعنى عن سبب فاعل ومن مادة، والزمان متقدم عليه ... وهذه هى حال الأجسام التى يُدرك تكونها بالحس مثل تكوّن الماء والهواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك . فهذا الصنف من القدماء اتفق الجميع من القدماء والأشعريين على تسميتها محدثة ( هكذا ) .
«وأما الطرف المقابل لهذا فهوموجود لم يكن من شىء ولا عن شىء ولا تقدمه زمان، وهذا أيضًا اتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قديمًا، وهذا الموجود يدرك بالبرهان، وهوالله تبارك وتعالى، وهوفاعل الكل وموجده والحافظ له سبحانه وتعالى قدره .
«وأما الصنف من الوجود الذى بين هذين الطرفين، فهوموجود لم يكن من شىء ولا تقدمه زمان، ولكنه موجود عن شىء أى عن فاعل، وهذا هوالعالم بأسره، والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم، فإن المتكلمين يسلمون أن الزمان غير متقدم عليه ، أويلزمهم ذلك ، إذ الزمان عندهم شىء مقارن للحركات والأجسام .
«وهم أيضًا متفقون مع القدماء على أن الزمان المستقبل غير متنـاه، وكذلك الوجـود المستقبل، وإنما يختلفون فى الزمان الماضى والوجود الماضى .
فالمتكلمون يرون أنه متناه، وهذا هومذهب أفلاطون وشيعته، وأرسطووفرقته يرون أنه غيـر متنـاه كالحـال فـى المستقبل، فهذا الموجود الآخر الأمر فيه بين إنه قد أخذ شبهًا من الوجود الكائن الحقيقى ومن الوجود القديم، فمن غلب عليه ما فيه من شبه القديم على ما فيه من شبه المحدث سماه قديمًا، ومن غلب عليه ما فيه من شبه المحدث سماه محدثًا .
«وهوفى الحقيقة ليس محدثًا حقيقيًا ولا قديمًا حقيقيًا ، فإن المحدث الحقيقى فاسدٌ ضرورة، والقديم الحقيقى ليس له علة ، ومنهم من سماه محدثًا أزليًّا وهوأفلاطون وشيعته ، لكون الزمان متناهيًا عندهم من الماضى.
«فالمذاهب فى العالم ليست تتباعد كل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يكفر. فإن الآراء التى من شأنها هذا يجب أن تكون فى الغاية من التباعد ….
«وإن ظاهر الشرع إذا تُصفح ظهر من الآيات الواردة فى الأنباء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة، وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين أعنى غير منقطع وذلك أن قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِى خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى
الْمَاء » ـ يقتضى مظاهره وجودًا قبل هذا الوجود وهوالعرش والماء، وزمانًا قبل هذا الزمان ، أعنى المقترن بصورة هذا الوجود الذى هوعدد حركة الفلك . وقوله تعالى « يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ » ـ يقتضى أيضًا وجودًا ثانيًا بعد هذا الوجود . وقوله تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِى دُخَانٌ » ـ يقتضى بظاهره أن السماء خلقت من شىء . والمتكلمون ليسوا فى قولهم أيضًا فى العالم على ظاهر الشرع ، بل متأولون ، فإنه ليس فى الشرع أن الله كان موجودًا مع العدم المحض، ولا يوجد هذا فيه نصًّا أبدًا، فكيف يتصور فى تأويل المتكلمين فى هذه الآيات أن الإجماع منعقد عليه ... « .
وقد تناول الغزالى هذه المسألة فى « تهافت الفلاسفة » فقال إن وجود الزمان قبل وجود العالم غير لازم، فأجابه ابن رشد فى « تهافت تهافت » أن هذا صحيح ، إلاَّ أن تأخره عنه ليس تأخرًا زمانيًّا ، وانتهى إلى أن هذا كله ليس يبين هاهنا ببرهان، وإنما يتبين أن المعاندة هنا غير صحيحة .
وإذ يرى ابن رشد إن المسألة « غير برهانية » ـ فإن فلاسفة الأوروبيين فى القرون الوسطى أعادوا هذا القول وحسبوه ردًّا عليه مثلما فعل القديس « توما الإكوينى » فى الفصل الذى عقده على مبادئ الخليقة من كتابه « مجمل اللاهوت Theologica Summa » ، فإنه ذكر رأى أرسطوفى قدم العالم ، ثم أشار إلى كلام له فى كتاب الجدل فقال فى الوجه الثالث من وجوه الرد على قدم العالم إن هناك « مسائل جدلية لا يتأتى حلها بالبرهان كمسألة قدم العالم « .
وردد ابن رشد بكتابه « منهاج الأدلة » على براهين معارضيه بأن ما سلكوه فى حدوث العالم قد جمع بين الوصفين معًا، فلا فى طبع الجمهور قبولها، ولا هى مع هذا برهانية ، ومن ثم ليست تصح لا للعلماء ولا للجمهور.
وأجاب ابن رشد فى « منهاج الأدلة » على رسالة لأبى المعالى الموسومة بالنظامية ـ بما فحواه أن المصنوع لحكمة إنما يكون على الوجه الذى يحقق تلك الحكمة ولا يكون عبثًا ـ تنزه الخالق سبحانه عن العبث ، وشبه ما يعرض للإنسان فى أول الأمر عند النظر فى هذه الأشياء ـ شبيهٌ بما يعرض لمن ينظر فى أجزاء المصنوعات من غير أن يكون من أهل تلك الصنائع .
وواضح فيما يقول الأستاذ العقاد ـ من مذهب ابن رشد فى جميع كتبه أنه لا خلاف فى خلق الله للعالم، ولكن الخلاف فى سبق الزمان للعالم أوأن الزمان والعالم وُجَدا معًا . وعند ابن رشد أن العالم قديم لأنه موجود بمشيئة الله وليس لها ابتداء .
ويرى الأستاذ العقاد أن موضع اللبس فى مذهب ابن رشد أنه لم يفرق بين الزمان والأبدية، وهما مختلفان .
الزمان لا يُتصور إلاَّ مع الحركة .
والأبدية لا تُتصور مع الحركة بحال من الأحوال .
إذ الكائن الأبدى لا يتحرك من مكان إلى مكان ولا من زمان إلى زمان . وليس قبله شىء ولا بعده شىء فيتحرك مما قبله إلى ما بعده .
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