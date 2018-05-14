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بنـــوك
المؤسسات تقلص تغطيتها لطروحات الدين الحكومى
الإثنين 14 مايو 2018 11:51 ص
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
محمد سالم:
حققت أدوات الدين الحكومى صعودًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، متأثرة بتراجع إقبال المؤسسات المختلفة على الاكتتاب، وسط انتشار توقعات بإبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغير، فى اجتماع السياسة النقدية المقرر انعقاده الخميس المقبل، فى ظلِّ موجة تضخم جديدة، تشهدها مصر مع استئناف برنامج خفض الدعم، وقيام وزارة النقل بتحريك أسعار تذاكر متروالأنفاق، وعدد من خطوط السكك الحديدية.
شهدت عوائد الدين تباينًا فى الأسابيع الماضية، لترتفع على الآجال المتوسطة والطويلة وتنخفض على الآجال القصيرة.
صعد مؤشر المال IR، الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية 7 نقاط أساس فى تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلا %17.365 مقابل %17.292 الأسبوع قبل الماضى كل 100 نقطة أساس تعادل %1. وتراجع متوسط تغطية الطروحات 0.7 نقطة ليصل إلى 1.5 مرة بدلا من 2.2 مرة.
قال مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إن تكلفة الأموال بالبنوك مرتفعة نظرا لتوسعها الفترة الماضية فى طرح أوعية إدخار بعوائد كبيرة بلغت %20 على سبيل المثال، فى بنكى الأهلى ومصر، وتراوحت بين 17 – %19 لدى الباقى لذا فهى تحاول التمسك بمستويات فائدة عالية على توظيف أموالها فى أدوات الدين المختلفة.
أضاف، أن هناك توقعات بإمكانية استقرار العائد فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، نظرًا لصعود معدل التضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزى ليصل إلى %11.62 على أساس سنوى فى ابريل من 11.59 % فى مارس، واتجاه الحكومة لاستئناف برنامج خفض دعم الطاقة فى يوليوالمقبل حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
تستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض، عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط، خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة، الذى جرت مناقشته فى البرلمان مؤخرًا، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.
وهبط المعدل السنوى للتضخم العام فى أبريل الماضى، ليسجل %13.1 مقابل %13.3 فى مارس.
قلصت وزارة المالية اقتراضها 693 مليون جنيه، عبر أذون 357 يوما (الأعلى ارتفاعا الأسبوع الماضى) لتصل قيمة العروض المقبولة إلى 7.8 مليار جنيه مقارنة بـ 8.5 مليار قيمة الطلبات، وأكثر من 10.5 مليار قيمة العروض المقدمة، كما خفضت اقتراضها بأكثر من مليار جنيه عبر أذون 266 يوما، وقبلت 7 مليارات فقط، مقارنة بطلبها 8 مليارات جنيه، وتقديم البنوك لعروض 11.3 مليار.
بينما كثفت اقتراضها فى الأجل القصير لتقبل 8.8 مليار جنيه، عبر أذون 91 يوما بزيادة 1.082 مليار جنيه، عن القيمة المستهدفة، كما اقترضت 8.8 مليار عبر أذون 182 يوما، بزيادة مليار جنيه أيضا عن المستهدف.
تعتزم الوزارة اقتراض ما يقرب من 438.7 مليار جنيه، عبر إصدارات أدوات الدين خلال الربع المالى الحالى (أبريل – يونيو)، تبعًا لخطة الطروحات التى أعلنتها قبل شهر.
كشفت تعاملات الأسبوع الماضى، عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما، و18 نقطة أساس، ليسجل %17.02 مقابل %16.84 الأسبوع قبل الماضى، تزامنًا مع تراجع تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء إلى 1.2 مرة بدلا من 1.4 مرة فى آخر طرح، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.59 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 7.8 مليار بزيادة 693 مليون عن المستهدف من الطرح.
كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا، 18 نقطة أساس واحدة، ليصل إلى %17.57 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.386 فى آخر طرح، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 1.4 مرة مقابل 2 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.3 مليار جنيه، قبلت منها المالية 7 مليارات جنيه، أقل بمقدار مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 3 نقاط أساس، ليصل إلى %17.427 الأسبوع الماضى، بدلاً من %17.398 الأسبوع قبل الماضى، متزامنًا مع تراجع كبير فى معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.6 مرة فقط بدلا من 3 مرات فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.2 مليار، قبلت منها «المالية» 8.8 مليار بزيادة مليار جنيه تقريبا عن القيمة المستهدفة.
صعد متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا بنحو3 نقاط أساس أيضا ليبلغ %17.476 الأسبوع الماضى، مقابل %17.45 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.7 مرة مقابل 2.3 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.2 مليار جنيه، قبلت منها الوزارة 8.8 مليار، بزيادة مليار جنيه عن قيمة الطرح المستهدفة.
على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، صعد العائد على السندات أجل 5 أعوام بشكل طفيف بلغ 14 نقطة أساس ليصل إلى %15.232 فى العطاءات التى طرحتها وزارة المالية، الأسبوع الماضى، مقابل متوسط %15.09 فى آخر طرح، تزامنًا مع تراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة، ليصل إلى 1.7 مرة بدلا من 2.6 مرة فى آخر طرح، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.7 مليار تقريبًا، قبلت منها «المالية» 1.2 مليار جنيه أقل بنحو300 مليون عن القيمة المستهدفة.
كما سجل العائد على السندات أجل 10 أعوام، متوسط %14.9 مقابل %14.87 فى الطرح الأخير بفارق 7 نقاط أساس وارتفع معدل التغطية ليصل إلى 1.6 مرة مقابل 0.9 مرة فقط فى آخر طرح، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 2 مليار جنيه، وقبلت الوزارة مليار جنيها تقريبا أقل بنحو250 مليون عن القيمة التى طلبتها الوزارة.
فى سياق متصل، خفضت وزارة المالية قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة الأسبوع الحالى، لتصل إلى 31 مليار جنيه بدلا من 32 مليارًا الأسبوع الماضى، ويتوزع المستهدف من الطروحات بواقع 7500 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و7.75 مليارات من أذون 273 يوما، و8.25 مليار من أذون 364 يوما، وتعتزم المالية طرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، منه 1.75 مليار لأجل 3 أعوام، و1.25 مليار لأجل 7 أعوام.
على صعيد إدارة السيولة، وافق البنك المركزى المصرى على ربط ودائع من البنوك -بنظام العائد المرتبط بالكوريدرو- بنحو185.15 مليار جنيه من خلال عطاءين، الأول 135.15 مليار لأجل 56 يوما تستحق 4 يوليوالمقبل بمتوسط عائد بلغ %17.281 فيما سجل أقل عائد %17.220 وأعلى %17.29
بينما سجلت قيمة العطاء الثانى 50 مليار جنيه، بمتوسط عائد %17.326 وبلغ أقل عائد %17.3 وأعلى %17.34.
كما وافق المركزى أيضا على ربط ودائع بقيمة 35 مليار جنيه، بعائد ثابت %17.25 لأجل 7 أيام، وسجلت عروض البنوك 100 مليار جنيه.
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة ( Spreadهامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أوالهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.
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