وكيل كيا ينهي التعاقد على إصلاح سيارات عملاء مصر للتأمين

كيا سول

الشاذلى جمعة:



أنهت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، وكيل سيارات «كيا» تعاقدها مع شركة «مصر للتأمين»، والذى كان يتم بموجبه إجراء عمليات الصيانة والإصلاح لسيارات «الأخيرة» من فئة «كيا» مع نسبة خصم مقابل حجم الأعمال.



وبرر وكيل «كيا» إنهاء التعاقد بعدم جدواه، طبقا للخطاب المرسل إلى «مصر للتأمين» والذى حصلت «المال» على صورة منه، وبناء عليه سيتم معاملة عملاء «مصر للتأمين» كعملاء عاديين ابتداء من 16 مايو الجارى.



من ناحية أخرى، رفضت شركة «جى بى أوتو» طلب «مصر للتأمين» زيادة نسبة الخصم الممنوح لعملائها إلى %15 بدلا من %10، مؤكدة فى خطاب موجه إلى «الأخيرة» أنها رفعت الخصم من %7.5 إلى %10 لكن حجم الأعمال لم يصل إلى الشريحة التى تستحق عليها خصما بنسبة %15 وعلى أعمال الصيانة.



وأضافت «جى بى أوتو» أن تعاقدها مع «مصر للتأمين» لم يأت بالنتائج المرجوة والمتوقعة، والتى على أساسها تم منح الأخيرة خصما %10 وغيرها من المزايا وفتح الحد الائتمانى بقيمة مليون جنيه لعملائها.



وطالبت «مصر للتأمين» ببذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج إيجابية لكلا الطرفين، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم العقد خلال الفترة المقبلة، على ضوء تحسن النتائج والالتزام بالخطة والمستهدف المطلوب.



وقال مصدر مسئول فى «مصر للتأمين» أن الشركة حصلت العام الماضى على خصم من توكيلات السيارات تراوح بين 5 و10 و%15 تبعا لحجم السيارات المؤمنة لديها، والتى يتم إصلاحها بكل توكيل، بجانب تقديمها خدمات جديدة لعملائها مثل مساعدات الطريق، بأن ترسل سيارة لقطر سيارة العميل التى أصابها عطل من الطريق وحتى ورشة الإصلاح.



وأكد أن شركة التأمين، حققت 54 مليون جنيه فائض اكتتاب فى فرع تأمينات السيارات التكميلى بنهاية يونيو الماضى، مقابل عجز بقيمة 4.4 مليون للفترة المقابلة من العام السابق له نتيجة للخصومات التى حصلت عليها من التوكيلات، مما أدى إلى تخفيض تكلفة التأمين وحجم التعويضات المسددة لذلك الفرع.



وأوضح أن العديد من شركات التأمين حذت حذو «مصر للتأمين» وسعت إلى الحصول على خصومات، مشيرا إلى أن «مصر للتأمين» استغلت اسمها وحصتها السوقية الكبيرة، للاستفادة من الخصم إذ بلغ حجم أقساط الشركة المكتتبة فى فرع السيارات التكميلى 1.1 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 925 مليونا للفترة المقابلة من العام المالى السابق له.