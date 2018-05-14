شوقى وسالم يبحثان غدا مخصصات العام المالى المقبل

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

جهاد سالم:



كشف اللواء يسرى سالم، مدير هيئة الأبنية التعليمية، عن اعتزامها بناء 30 ألف فصل دراسى بتكلفة 12 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019، بمتوسط 400 ألف جنيه للفصل.



وأضاف - فى تصريحات لـ«المال» - أنه سيجتمع اليوم مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية التعليم، لبحث مخصصات الهيئة خلال موازنة العام المقبل، وإجمالى ما سيتم توفيره لتمويل إنشاء الفصول الجديدة.



واجتمع وزير التعليم الأسبوع الماضى مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور قيادات الوزارة، لمناقشة خطة زيادة ميزانية الوزارة بنحو 28 مليار جنيه، يتم توظيفها فى زيادة مرتبات المعلمين، وبناء 30 ألف فصل، وشراء «تابلت» لمراحل التعليم الثانوى الثلاث.



وبلغت مخصصات التعليم فى ميزانية العام المالى (2017/2018) نحو 104 مليارات جنيه.



وأعلنت وزارة التعليم الشهر الماضى, عن إستراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بالكامل، بعد توقيعها على قرض بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم إستراتيجية التطوير ضمن خطة الدولة التنموية 2030، وتبلغ تكلفة إصلاح المنظومة نحو مليارى دولار على مدار 14 عاما اعتبارا من العام الدراسى المقبل (2018/2019).