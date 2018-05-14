قطع المياه عن منطقة أغاخان بشبرا غدا

المال - خاص

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن منطقة أغاخان بشبرا، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غد الثلاثاء، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، وذلك بناءً على طلب جهاز تعمير القاهرة القيام بتحويل مسار خط قطر 1000 مم، بشارع تفتيش الرى بشبرا المظلات.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



