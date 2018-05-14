تراجع قيم التعاملات يرجح عودة المسار الهبوطى للبورصة

البورصة المصرية

جهاد سالم:



رجح خبراء التحليل الفنى استئناف مؤشرات البورصة للمسار الهابط خلال الجلسات المقبلة، فى إطار عمليات جنى الأرباح، خاصة فى ظلِّ انخفاض قيم وأحجام التداولات.



واعتبر المحللون صعود الأمس الطفيف قد جاء تأثرًا برفع مؤسسة ستاندر أند بورز تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى من «B» إلى «B»، بالإضافة إلى سعى من قبل مؤشرات السوق للارتداد المؤقت كتهدئة من التراجعات المتوالية على مدار الأسبوعين الماضيين.



وأنهىEGX30 تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة %0.17 مسجلا مستوى 17184 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة، بنسبة %0.24 ليغلق عند 855 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بـ%0.16 ليسجل 2199 نقطة.



وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم 813.89 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقى بنحو1.2 مليار جنيه ليسجل 960.85 مليار جنيه، مقابل 962.01 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.



قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن رفع تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسة ستاندر أند بورز عزَّزَ من صعود مؤشرات البورصة خلال تداولات الأمس.



ورفعت مؤسسة ستاندر أند بورز الجمعة الماضية تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى من «B-» إلى «B»، مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتمانى بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية، وهى: عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، إذ أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نموالاقتصاد.



واستكمل جمال الدين أن انخفاض قيم وأحجام التداولات خلال تعاملات الأمس يطرح سيناريواستئناف عمليات جنى الأرباح مجددًا على مؤشرات السوق.



ورجح هبوط المؤشر الرئيسى EGX30 لقرب مناطق الدعم ما بين 17000 إلى 16800 نقطة، وفى حال استمرار الضغوط البيعية فإن المؤشر قد يستكمل التراجع لقرب مستوى 16300 نقطة.



ونصح جمال الدين المستثمرين بالتعامل الانتقائى على الأسهم التى تظهر إشارات إيجابية وانتظار إشارة شراء جديدة، محددًا مستوى مقاومة المؤشر الحالية عند 17900 نقطة، والتى يمثل اختراقها أول إشارة إيجابية لعودة المؤشر للمسار الصاعد.



ومن جانبها، أشارت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إلى أن مؤشر EGX30 سعى خلال تداولات الأمس للارتداد مختبرا مستوى 17360 نقطة إلا أنه فشل فى التماسك أعلاه، مقلصًا غالبية مكاسبه الصباحية على صعود طفيف عند مستوى 17184 نقطة.



وقالت «ميادة» إن تراجع المؤشر خلال الفترة الماضية مخترقا عدة مستويات دعم مهمة بين 18000-17800 نقطة ثم 17400 نقطة، أعطى إشارة سلبية على سيطرة القوة البيعية؛ ما يفتح الطريق لمزيد من الانخفاض.



وحددت المستويات التالية لدعم المؤشر عند 17000 ثم 16900 تليها 16300 نقطة، انتظار إشاره للتماسك حولها.



ونصحت «ميادة» المستثمرين بالحذر فى التعامل مع محاولات الارتداد، والتى من المرجح أن تكون مؤقتة بغرض التجربة على مستويات الدعم المخترقة واختبارها كمستويات مقاومة، خاصة قرب مناطق 17400 و17800 نقطة، كما نصحت باستغلال الارتدادات التصحيحة المؤقتة فى تخفيض المراكز، خاصة على الأسهم الأقل أداء مع الالتزام بمستويات إيقاف الخسائر لكل سهم على حدة.



وشهدت البورصة المصرية أمس سيطرة بيعية من قبل المصريين بقيمة 60.57 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بقيمة 5.17 مليون جنيه و55.39 مليون جنيه على الترتيب.



واتجه الأفراد للشراء بجميع جنسياتهم بواقع 45.63 مليون جنيه للمصريين و3.94 مليون جنيه للعرب، و365.8 ألف جنيه للأجانب.

وسيطر البيع على تعاملات المؤسسات المصرية بقيمة 106.21 مليون جنيه، بينما اتجهت العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.22 مليون جنيه، و55.03 مليون جنيه على التوالى.