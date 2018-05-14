البرلمان يبحث تقسيط اشتراكات المترو لمحدودى الدخل

اشتراكات مترو الأنفاق

ياسمين فواز:



تدرس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عددا من الحلول الخاصة بالتعامل مع شريحة محدودى الدخل بعد قرار وزارة النقل رفع أسعار تذاكر متروالأنفاق منذ أيام، فى مقدمتها تقسيط الاشتراكات على شهرين أو ثلاثة شهور.



يأتى ذلك فى الوقت الذى رجح فيه عدد من أعضاء اللجنة حضور هشام عرفات وزير النقل اجتماع اللجنة المقرر مطلع شهر يونيو المقبل لمناقشته فى المقترحات المقدمة، وعلى رأسها تقسيط قيمة الاشتراكات لمحدودى الدخل والفئات المستثناة على شهرين أوثلاثة.



وأكدت اللجنة أن المطالبة بالتراجع عن زيادة الأسعار غير واردة بالمرة، خاصة وأن القرار تم تطبيقه، والحلول الأخرى لمساعدة الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وموظفى الحكومة.



وأوضح محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن متروالأنفاق من أهم المرافق بالدولة، وفى حال تعطله لبضعة دقائق تحدث مشكلات كبيرة، وذلك يفسر اهتمام الحكومة به، ومحاولتها تطويره، وبحثها عن مصادر تمويل لمتابعة أعمال الصيانة، ولم يتقدم مستثمر لاستغلاله، لذا لا يمكن تركه ليلقى مصير السكك الحديدية، مشددا على أن قرار زيادة الأسعار لم يطرح على البرلمان لمناقشته، لكونه قرارا إداريا.



وأشار - فى تصريحاته لـ «المال» – إلى أن المشكلة الحقيقة فى رفع تعريفة المترو هى عدم التمهيد للقرار داخل الشارع المصرى،لافتا إلى أن الفئات التى اعتادت ركوب المترو، مثل الطلبة والموظفين وذوى الإعاقة وأصحاب المعاشات لم يتم المساس باشتراكاتهم.



ونوه بأن اللجنة ستطرح على الوزير مقترحا لتقسيط سداد الاشتراكات على 3 شهور للتيسير على المواطنين، متوقعا موافقة الوزير عليه لما له من أثر إيجابى على منع التكدس على شبابيك التذاكر، والحصول على جزء من قيمة التذاكر مقدما.



بينما أكد هشام عمارة، عضواللجنة الاقتصادية، وعضوالمكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، أن ما وصفه بالحملة الكبيرة التى يروجها أعضاء جماعة الإخوان ضد الدولة، تحتم على الجميع الاصطفاف والتكاتف بجانب الدولة، واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وقال إن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق كانت ضرورة ملحة لاستمرار عمل منظومة المترو، وضمان استمرار تلك الخدمة المهمة التى يستخدمها المواطنون.



وأضاف أن نظام الاشتراكات الذى وفرته هيئة المترو يعمل على تخفيض أسعار التذاكر، مشيرًا إلى أن «دعم مصر» طالب وزير النقل بضرورة تقسيط قيمة الاشتراكات، للتخفيف على كاهل المواطن المصرى، مع زيادة 5 جنيهات رسوما إدارية.



وكان عمروالجوهرى، عضواللجنة الاقتصادية بالنواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل يطالبه بالكشف عن التكلفة الفعلية لتذكرة المترو، متسائلا: على أى أساس تم احتساب الزيادة التى تم تطبيقها منذ أيام ؟.



وقال لـ «المال» : «ماذنب المواطن فى تحمل أعباء الديون والتطوير» ، متابعا : «مشكلة تطوير المرفق هى من مسئوليات الحكومة وليس المواطن».