وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون مع جامعة كينجز كولدج



المال - خاص



أكد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة وخاصة فى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والبريطانية، جاء ذلك خلال لقائه أمس الأحد مع وفد من جامعة (Kings College) برئاسة د. مايكل إسكودير عميد طب الأسنان بجامعة كينجز كولدج، وذلك بمقر الوزارة.



وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات التعاون بين الجامعات المصرية وجامعة كينجز كولدج وخاصة فى مجال طب الأسنان، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وإجراء الأبحاث العلمية فى المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين الأساتذة والخبراء والباحثين فى الجامعات المصرية وجامعة كينجز كولدج البريطانية، وكذلك التبادل الطلابى، والمنح الدراسية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب لشباب الباحثين لتنمية قدراتهم التعليمية والبحثية والتدريبية.



كما ناقش الجانبان سبل التعاون فى مجال الأنظمة التعليمية واللوائح الدراسية وخاصة ما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية.



وأكد الوزير على أهمية التعاون مع جامعة كينجز كولدج لما تتمتع به من مكانة علمية وتعليمية متميزة، حيث تضم العديد من الخبراء فى مختلف المجالات العلمية والبحثية، مشيراً إلى أن هناك العديد من البرامج التعليمية فى القطاع الطبى تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وأننا نعمل على تأهيل الخريجين لمواكبة التطورات العالمية.



ومن جانبه أشار د. مايكل اسكودير إلى قيام الوفد بزيارة لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، مشيداً بالمستوى التعليمى والتدريبى للكلية، وكذا العيادات التابعة لها، مؤكداً أهمية التعاون مع الجامعات المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والتدريب.