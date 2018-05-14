القناة للتوزيع تطرح مناقصة لتوريد وحدات توليد متنقلة

المركز القومي للتحكم في الكهرباء

عمر سالم:



طرحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، مناقصة على الشركات لتوريد وحدات توليد بقدرة 300 كيلوفولت أمبير، محملة على عربات نقل.



قال محمد السيد رئيس شركة القناة لـ«المال»، إن قيمة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة تصل إلى 5000 جنيه، ومن المقرر أن يتم تلقى العروض الخاصة بالشركات المتنافسة قبل نهاية مايوالجارى، على أن تقوم كل شركة بتقديم خطاب ضمان ابتدائى بقيمة %2 من العرض المالي.



أكد أن «القناة للتوزيع» تصل بالكهرباء لكل من الإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، ومحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد.



يصل إجمالى مشتركى الشركة 3.7 مليون مشترك، ويبلغ عدد المحولات التابعة للشركة 32066 محولاً.



لفت السيد إلى أن الشركة طرحت مناقصة أخرى لإنشاء محطة طاقة شمسية أعلى مبنى قطاع السويس، الذى يضم هندسة الأربعين، وهندسة الجناين، وهندسة الخليج، وتصل قدرة المحطة لأكثر من 14 كيلووات.



أشار إلى أن تكلفة المحطة تتخطى المليون جنيه، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 5000 جنيه، تقام بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.



وتعتزم شركة القناة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ضخ 396 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالى الجارى 2017/2018، مقارنة 226 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي.



أوضح السيد أن الشركة انتهت من تنفيذ أكثر من %70 من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية للشركة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد (6) موزعات، (332) محولات + أكشاك بالمحولات.



وعن شبكة الجهد المتوسط نفذت عدد (2467) عامودا، (290) كم موصلات، و(514) كم كابلات، (166) سكاكين، كما تم الانتهاء من تنفيذ (7455) عامودا، (3052) كم موصلات، (116) كم كابلات، و(134) لوحة جهد منخفض، و(99) صناديق توزيع .



أشار السيد إلى أن الشركة اقتربت من تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية التابعة لنطاقها فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى أعلنت عن خطة بنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية المطلوب بكابلات أرضية، أوتغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة بمليار جنيه للمرحلة الأولى.