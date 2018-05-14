طوابير الاشتراكات تتحايل على غلاء التذاكر

ازدحام في شبابيك التذاكر

مدحت إسماعيل:



شهدت مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق، أمس، فى اليوم الثالث لتطبيق الأسعار الجديدة للتذاكر، زحاما شديدًا وطوابير، فى محاولة من الركاب للتغلب على غلاء التذكرة من جنيهين إلى 3 جنيهات فى الحد الأدنى و7 فى الحد الأقصى.



وفى جولة لـ«المال» أمس، شملت 4 مكاتب اشتراكات فى محطات الشهداء، وروض الفرج، والعتبة، وكلية الزراعة، رصدت زحاماً شديدا وطوابير، وتوافدت أعداد كبيرة صباح أمس، على مكتبى «الشهداء»، و«العتبة»، فيما بدأت الأعداد فى الزيادة على مكتب كلية الزراعة فى الواحدة ظهرا.



وشهد مكتب اشتراكات روض الفرج زحامًا شديدا من الركاب من بداية اليوم حتى نهاية الثالثة عصرا.



وقال مصدر مسئول فى شركة المترو إن إقبال الركاب على عمل الاشتراكات فاق التوقعات، مشيرًا إلى أن المكاتب مجهزة بكل الإمكانيات لتسهيل الإجراءات على الركاب.



وأوضح أن فى معظم المكاتب فى الأيام العادية، كانت الاشتراكات المستخرجة يومياً لا تزيد عن 20 إلى 30 اشتراكات، لكن الوضع اختلف تمامًا حاليا، مضيفًا أن مكتب روض الفرج استخرج 354 اشتراكًا، بقيمة مالية 55852 جنيهًا، أمس.



وأكد أنه سيتم اعتبارا من اليوم، عمل اشتراكات شهرية، وهذه الفئة لم تكن موجودة فى السابق، وتم توفيرها فى إطار التخفيف على ركاب المرفق.



وتبلغ قيمة الاشتراك لفئة 8 محطات 360 جنيها، لمدة 3 أشهر، و130 جنيها لشهر، وفئة 16 محطة 450 جنيهًا لثلاثة أشهر، و165 لشهر و335 جنيها لفئة 26 محطة، لثلاثة أشهر، و190 جنيها لشهر، وفئة 37 محطة 700 جنيه عن ثلاثة أشهر و250 لشهر.



يشار إلى أن وزير النقل،هشام عرفات، قال - فى تصريحات له أمس الأول - إن فئة الركاب المستخدمة لفئة 16 محطة، تتراوح بين -48 %50، وهى الفئة الأكثر استخدامًا، وركاب فئة 9 محطات %40، وأنه تم توفير اشتراكات مدعمة لكل فئة بهدف عدم تأثرها كثيرا برفع سعر التذكرة.



وتتوقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حصيلة بقيمة 800 مليون جنيه سنويًا من الزيادة التى تم تطبيقها يوم الجمعة الماضى.