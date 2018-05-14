صناعة النواب تحسم مشكلة متأخرات المصدرين.. الأسبوع الجارى

البرلمان

ياسمين فواز:



تحسم لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أزمة متأخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، التى وصلت إلى 7 مليارات جنيه خلال فترة تجاوزت العامين.



ورفعت الحكومة مخصصات دعم المصدرين، خلال العام المالى الجديد إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الجارى، بحسب ما كشفته أرقام موزانة 2018-2019.



وكشف النائب أحمد سمير أن هناك اتجاه باللجنة لتبنى مقترح يقوم على أساس عمل مقاصة بين متأخرات المصدر وما عليه من مستحقات ضريبية وقيمة مضافة، ورسوم وجمارك وغيرها، ويتم احتساب ذلك بنهاية كل عام من خلال قسيمة مخصصة لذلك.



وأوضح فى تصريحاته لـ«المال»، أن المقرح سيتم التعامل به مع وزارة المالية فقط، ويهدف لتحقيق المرونة فى صرف مستحقات المصدرين، ويخفف الأعباء المالية المطلوبة للصندوق، مع تجنب ارتفاع قيمة العجز بالموازنة المقررة للعام المالى 2018-2019، مشيرا إلى أن اللجنة عرضت الأمر على وزارة المالية، وستعلن إمكانية تطبيقه من عدمه خلال مناقشات موازنة البرامج والأداء، الأسبوع الجارى.



كان مصدرون قد طالبوا الحكومة بسرعة صرف متأخراتهم لدى صندوق دعم الصادرات، موضحين أن بعضهم لم يصرفه منذ عامين، وتقدم النائب مصطفى الكمار بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير المالية، بشأن أزمة عدم كفاية أموال الصندوق.



وأشار إلى أن الصندوق من المفترض أن يلعب دورًا أساسيا فى مساعدة المصدرين على فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات، وفقا لما نص عليه قانون تنمية الصادرات 155 لسنة 2002.



وأكد وجود حاجة ملحة لدعم المصدرين وتحسين قدرتهم على المنافسة بالأسواق الخارجية لزيادة الحصيلة الدولارية الواردة، وطالب بتحديد حجم المتأخرات، ووضع جدول زمنى واضح لسدادها.

