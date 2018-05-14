البورصة تستعد لحسم استمرار قيد 6 شركات أوالشطب الاختياري

البورصة المصرية

شريف عمر:



تنتظر إدارة البورصة حسم مصير 6 شركات مقيدة، وغير متوافقة مع قواعد القيد، وكانت قد أعلنت أمس عن ضرورة التزامهم أوالسير فى إجراءات الشطب الاختيارى، مهددة بايقاف التداول على أسهمها بداية من جلسة 12 يونيوالمقبل.



وعلمت «المال» أن الشركات الست تمثل أكثر من %3 من إجمالى رأس المال السوقى، وهى: شركة أورانج مصر للاتصالات، الأعلى وزناً نسبياً، يليها بنك الاتحاد الوطنى، ثم سامكريت للمقاولات، والعروبة للتجارة، وانكوليس للتأجير التمويلى، وأخيراً رواد مصر للسياحة.



وفى 25 يوليوالماضى، أعلنت إدارة الرقابة المالية، إلزام الشركات المقيدة بالتوافق مع قواعد القيد، بحيث لا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، وألا تقل نسبة التداول الحر عن %5 من رأس المال.



وبعد فترة من صدور القرار، أعلنت البورصة وجود 27 شركة لم تتوافق مع القواعد، تم حسم مصير 21 بالشطب، أوتوفيق الأوضاع، ويتبقى 6 شركات.



وقال مصدر مسئول بإدارة البورصة، إنها بذلت مجهوداً كبيراً فى مخاطبة الشركات لاقناعها بالتوافق مع القواعد، سواء فيما يخص نسبة الأسهم حرة التداول، أوعدد المساهمين.



وأكد أن الإدارة راعت التأكد من حماية حملة الأسهم حرة التداول فى الشركات محل الشطب، عبر إلزام مجالس الإدارات بالشطب المعلق لحين شراء كامل أسهم المتضررين، أوتوقيع تعهد بذلك، مع إلزام الشركات بإجراء تقييم عادل.



وأوضح المصدر أن شركة أورانج، لها وضعاً خاصاً فى ظل تعهد المساهم الرئيسى – أورانج الفرنسية الأم -، فى وقت سابق، بشراء كامل الأسهم حرة التداول حال الشطب، ما يعنى أن هيئة الرقابة المالية هى المنوطة بإلزامها بتنفيذ التعهد.



ولفت إلى أن شركتى انكوليس والعروبة للتجارة، لم تشهد تنفيذ عمليات تداول منذ أكثر من 5 سنوات، ومن ثم فإن وقف التداول عليهما، لن يكون مؤثراً.



وأشار إلى أن شركة رواد مصر للسياحة، تعانى من عدم قدرتها على استصدار موافقة هيئة الاستثمار على تجزئة القيمة الاسمية للسهم، بسبب وجود مساهم أجنبى بهيكل الملكية، فى حين تملك الشركة أصولاً ومشروعات فى سيناء.



وقال سامح وهيب، مدير علاقات المستثمرين بشركة سامكريت، إنها أنهت إجراءات تقسميها إلى 4 شركات خلال الفترة الماضية، وكانت تستهدف البقاء بالبورصة، إلا أن الإدارة قررت السير فى الشطب الاختيارى، فى ظل مطالبتها بتوفيق أوضاعها عبر طرح %5 للتداول الحر، بالإضافة لزيادة عدد المساهمين لما فوق 300 مساهم.

وقال مصدر بسوق المال، إن بنك الاتحاد الوطنى، قرر الشطب بناء على رؤية إدارته الأم بالإمارات.



وأشار مصدر مقرب من شركة العروبة للتجارة، إلى أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعا بنهاية الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرار النهائى حول مستقبلها، سواء باستمرار القيد، أوالشطب الاختيارى، مع الأخذ فى الاعتبار القضية التى أقامتها ضد هيئة التنمية الصناعية، بسبب قيامها بسحب ترخيص استغلال منجم الفوسفات، الذى يعتبر النشاط الرئيسى للشركة.